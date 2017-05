Před brankou jsme nedělali šrumec a neclonili brankáři, štve Jandače

Jak jste viděl výhru 1:0 v prodloužení proti Norsku?

Nečekali jsme nic jednoduchého. Víme moc dobře, že všichni soupeři na mistrovství jsou nepříjemní, a vítězství je pro nás cenné, i když je až po prodloužení. Jsme za něj rádi.

Proč jste se ale tolik trápili?

Norové hrají hodně urputně v obranném pásmu a my jsme nedokázali udělat v útočném pásmu patřičný šrumec. Byli jsme otevření, neclonili jsme gólmanovi a on střely viděl. I když jsme soupeře opět výrazně přestříleli, tak když to gólman vidí, zjednodušujeme mu to.

Tady vás hlavně tlačí bota?

Pět třetin jsme nedostali gól, to je hodně pozitivní. Na druhou stranu jsme v ofenzivní činnosti malinko ubrali v předbrankovém prostoru. Obránci pomalu posílají puky, takže musíme zrychlit rozehrávku, abychom nechodili do plných. Abychom mohli mít rychlé přechody do otevřené obrany a měli více času v útočném pásmu.

Jak jste viděl výkon brankáře Pavla Francouze?

Pro něj to byl opět hrozně těžký zápas. Stejně jako proti Bělorusku. Tím spíše, že to teď směřovalo k tomu, že kdo dá gól, vyhraje. On tam měl pár těžkých momentů a perfektní zákrok ve třetí třetině, když jsme udělali chybu. Bylo to přečíslení dva na jednoho, tam nás hodně podržel.

Proti Slovinsku bude v pátek chytat kdo?

Petr Mrázek.

Je pro vás z hlediska bodů velká úleva, že jste vyhráli alespoň v prodloužení?

Jsou to důležité body, stejně jako byly ty proti Finům nebo Bělorusům. Odebereme body soupeři, máme lepší vzájemné utkání. Čekají nás ještě tři zápasy a tabulka se vyvíjí tak, že to bude boj do konce. Nejdůležitější je ale soustředit se na sebe. Když budeme takhle vyhrávat, tak ve čtvrtfinále budeme. Samozřejmě, že první předpoklad je dostat se do čtvrtfinále a pak se pokusit o co nejlepší umístění.