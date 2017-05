ON-LINE: Finové proti Slovinsku otočili. Bělorusko dál nemá ani bod

Běloruští hokejisté ani na čtvrtý pokus na mistrovství světa v Paříži nezvítězili. Se Švýcarskem prohráli jasně 0:3, v každé třetině jednou inkasovali. Švýcarsko se tak s devíti body ve skupině B dotáhlo na vedoucí Kanadu, která má ale zápas k dobru.

Švýcaři nastoupili k odpolednímu duelu hned po úterní večerní prohře s domácí Francií 3:4 po samostatných nájezdech. „Byla to nepříjemná porážka. Všechny nás to mrzelo, byli jsme si jistí, že Francii porazíme. Chtěli jsme to odčinit a myslím, že jsme se k tomu postavili správně,“ řekl obránce Philippe Furrer oficiálnímu webu MS.

Zápas velké šance dlouho nenabízel. Bělorusové se ubránili Korobovově vyloučení a Švýcaři odolali při Bodenmannově trestu. V 16. minutě nepřekonal při Karabanově pobytu na trestné lavici Lalandea Malgin. Pak šel pykat i Graborenko, Bělorusové se ubránili 27 sekund ve třech proti pěti, ale v klasické přesilovce už z dorážky otevřel skóre Schäppi.

Zatímco Bělorusové byli podobně jako v minulých duelech s Českem (1:6) a Kanadou (0:6) v ofenzivě nebezpeční minimálně, Švýcaři mohli zvýšit po šanci Malgina či střele Schäppiho a dorážce Almonda. Za soupeře ojediněle zahrozil Linglet.

„Mluvili jsme o tom, že oni hráli včera večer a že toho můžeme využít. Ale myslím, že to bylo přesně naopak. Podali jsme mdlý výkon, byli jsme zbytečně vylučovaní. Pustili jsme je do vedení a do dalo ráz celému zápasu,“ uvedl gólman Běloruska Kevin Lalande.

Ve 36. minutě se podruhé radovali Švýcaři. Hollenstein našel zpoza branky mezi kruhy Ambühla a Lalande, který byl rozhozený ještě z předešlé střely, na jeho zakončení nedosáhl. Další možnost měl Suter.

Podobný obrázek hry nabídla i závěrečná třetina. Genoni byl bez práce a po chybě v běloruské defenzivě ve 48. minutě zvýšil Almonda, který vyřešil individuálně přečíslení přesnou střelou nad Lalandeovu lapačku. Genoni pak musel uhájit nulu při Ambühlově trestu a pak i při pokusech Andreje Kosticyna a Kovyršina.

Bělorusové musí dál bojovat o únik ze sestupových pozic do skupiny A divize I, kam zamíří dva nejhorší týmy turnaje. V pátek je čeká domácí Francie. „Musíme najít cestu k úspěchu. V pátek je to pro nás důležitý zápas, v minulosti jsme Francii poráželi a máme s nimi dobrou bilanci. Musíme být hladoví a zapomenout na dnešek,“ dodal Lalande.

Švýcarsko - Bělorusko 3:0

Branky a nahrávky: 18. Schäppi (Untersander, Genazzi), 36. Ambühl (Hollenstein, Loeffel), 48. Almond (Schäppi). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Salonen - Sormunen (oba Fin.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 3212. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:0.

Švýcarsko: Genoni - Diaz, Furrer, Kukan, Untersander, Loeffel, Genazzi, Marti - Rüfenacht, Schäppi, Almond - Praplan, Hollenstein, Haas - Ambühl, Bodenmann, Brunner - Herzog, Malgin, Richard - Suter. Trenér: Patrick Fischer.

Bělorusko: Lalande - Korobov, Lisovec, Šinkevič, Chenkel, Graborenko, Jevenko, Vorobej - Stefanovič, A. Kosticyn, S. Kosticyn - Kulakov, Pavlovič, Kovyršin - Děmkov, A. Stas, Linglet - Šarangovič, Karaban, Kogalev - Drozd. Trenér: Dave Lewis.