Jandač k nominaci: O kapitánovi, Krejčím i absenci Kindla s Kašparem

„Šance tam je, stále čekáme,“ komentoval Jandač možný přílet zkušeného centra.



Je znám hlavní lídr týmu. Jako kapitán do prvního utkání proti Kanadě povede český výběr útočník Jakub Voráček. Ten nosil „C“ na dresu i před dvěma lety na mistrovství světa v Praze. Při nominaci Tomáše Plekance z Montrealu se však předpokládalo, že zkušený centr Canadiens opět převezme roli vůdce.



Překvapilo vás, že Tomáš Plekanec na kapitánství nelpí?

Tomáš je pohodový kluk, který na tom nikdy nelpěl. Vždycky patřil k lídrům týmu, ale teď je tady i Kuba Voráček, tak to přenechal jemu. My s tím nemáme jediný problém. Je to právo každého kluka. Pleky už toho odtáhl hodně. Chce se soustředit víc na sebe. Malinko chce sejmout tíhu ze své osoby a Kuba Voráček s tím nemá žádný problém. Už dělal kapitána v Praze na mistrovství světa. Má velké zkušenosti.

Jak bylo těžké říct Jakubu Kindlovi, obránci se zkušenostmi z NHL, že na mistrovství nepojede?

Samozřejmě je to těžké rozhodnutí. A i když jsem s Kubou Kindlem byl ve spojeni, tak jsem se ho ptal, jestli má chuť. Přijel, zapojil se do přípravy. My si toho opravdu ceníme. Na druhou stranu tam nepadly žádné sliby a on nás nepřesvědčil natolik, aby byl v šesti becích. Proto jsme to taky takhle určili. Vždycky je lepší to říct hned na začátku, než abychom se zbytečně dostali do nějakých nepříjemností. Potřebuje znát svou pozici.

Jeho konec společně se zkušeným útočníkem Lukášem Kašparem je možná překvapení.

Oba jsou to kluci, kteří mají nějaké zkušenosti. Bylo to opravdu hodně složité rozhodování. U Kuby hrálo hlavní roli to, že se nám nevešel do šesti obránců. Lukáš se nám nevešel do dvanácti útočníků a nechtěli jsme ho do Francie tahat s tím, že by byl někde na čekací listině.

Řekl jste obráncům, kdo z nich je v první šestce a kdo je z beků sedmý a osmý?

Zatím ne. Je tam stále možnost, že bychom od začátku šli na sedm beků. To se ale ještě domluvíme.

Jak hodnotíte přípravu?

Celá příprava byla vcelku vydařená. Někdo ale nás musel opustit. Takový mladý obránce Sklenička se nám hodně líbil. Má to celé před sebou. Udělal velký skok. Hodně o to zabojoval, líbil se nám moc a určitě bude brzy dostávat ještě více příležitostí. To samé Libor Šulák. Toho ale bereme s sebou. Byl pro nás velké překvapení.

Ve hře je příjezd i Davida Krejčího z Bostonu. Pak by se v útoku nabízelo hodně variant?

Pochopitelně když přijede Krejča, bude situace jiná. Měl zranění v play-off, není ale úplně vážné, jen potřebuje nějaký čas, aby se dalo koleno dohromady. Jsme v kontaktu, je to otevřené. Musím ale říct, že do sestavy promluvil i Petr Holík, který vůbec nevypadal špatně. Nějaké varianty máme, ale ještě si upřesníme v tomto týdnu co a jak. Až budeme znát zdravotní stav Holíka a až budeme vědět, jak je to s Krejčím. Podle toho se potom zařídíme.

Jak na tom Petr Holík vypadá teď zdravotně?

Měl skřípnutá žebra, která mu maséři uvolnili. Ještě odehrál střídání, ale potom jsem ho poslal pryč. Zbývalo pár minut dokonce. V úterý ráno jde na vyšetření, a pak bude vědět víc.

Jak vás potěšil Robin Hanzl a jeho dva nájezdy? Mohl by tím zastoupit tradičního exekutora Lukáše Kašpara?

To nevím, Lukáši Kašparovi se teď penalty nedařily. Robin Hanzl je šikovný, dává nájezdy v lize. Říkali jsme si, jestli ho poslat i na ten třetí, protože je to pro hráče většinou těžší. Volili jsme ho i proto, že mohl být psychicky klidnější. Víme, co v něm máme.