Jandač o zraněních a bezpečnosti ve Francii. Krejčí stále s otazníkem

Přitom na poslední chvíli musel řešit další komplikace. Kvůli zranění žeber mu ze sestavy vypadl centr Petr Holík. Místo něj se do mužstva vrátil plzeňský střelec Dominik Kubalík. „Nemohli jsme si dovolit tam odjet pouze se čtrnácti útočníky,“ vysvětlil Jandač rychlý návrat mladého forvarda.

HOKEJ 2017 - speciál k MS Zvláštní vydání čtvrtečního Magazínu DNES je věnováno hokejovému šampionátu, který se koná v Německu a Francii. Včetně kompetního programu.

Jaká je komplikace zranění Petra Holíka?

Hodně nás to mrzí, počítali jsme s ním do základu. Nemůžeme si ale dovolit vzít s sebou hráče, který není na sto procent. V úterý ještě Petr absolvoval další vyšetření, abychom věděli, v jakém to je stavu. Bohužel mu to neumožňuje odjet.

Proč jej nahradil zrovna Dominik Kubalík, který z nominace vypadl už po zápasech v Německu?

Už po Německu jsme některé hráče pouštěli, tak jsme s nimi byli domluveni, aby byli ještě připraveni. Přeci jen jsme v přípravě z důvodu zranění přišli o Filippiho, Sekáče, Kousala a teď i Holíka. Nemohli jsme si dovolit odjet pouze se čtrnácti útočníky. Někomu by se něco na začátku stalo a brzy bychom neměli kam sáhnout. Z Ameriky přichází v úvahu David Krejčí, ale to je s velkým otazníkem.



Jak to s Davidem Krejčím vypadá?

Zatím ještě čekáme. Martin Ručinský je s ním dál v kontaktu.



St. Louis prohrává ve druhém kole s Nashvillem 1:3 na zápasy. Líbil by se vám případný příjezd Vladimíra Sobotky?

Je to jeden z hráčů, který připadá v úvahu. Pořád ale ještě hraje play-off, tak jsme to příliš neřešili. Zabýváme se týmem, co máme tady. Uvidíme, co přinesou další dny.



Týmu se vydařily České hokejové hry. Nabudí to před turnajem?

Nechci moc skákat tři metry vysoko, že jsme vyhráli. Jsme za to rádi, ale teď začíná úplně nový turnaj. Musíme být zdravě nabuzení i obezřetní zároveň. Mistrovství je něco úplně jiného než přípravná utkání. Hry nám ale něco ukázaly, pokud se budeme držet herního plánu, tak šanci máme. Nechci tam jet předem poražený, zároveň překypovat sebevědomím, protože síla soupeřů je velká. Turnaj bude zajímavý, těšíme se na něj.

Jaká je přednost vašeho výběru?

Doufám, že v týmovosti. Každá formace by mohla něco nabídnout. Každá může rozhodnout. I obránci už nabrali nějakou zkušenost a tahle oblast, kde jsme dřív měli slabiny, by nám mohla fungovat.



Na začátek vás čeká Kanada, obhájci trofeje. Co vy na to?

Loni jsme měli domácí Rusy, ale start se nám vydařil skvěle. Jeli jsme tam trochu bojácní, ale dobrým začátkem to z nás spadlo. Všichni se uvolnili a začalo se dařit. Bohužel jsme prohráli na penalty ve čtvrtfinále a byl konec. Nechci nijak snižovat sílu týmů, ale svoji roli také hraje, jestli máte dvě utkání po sobě a soupeř den volna. Nesmíme podcenit žádný tým. Jít postupnými kroky a ne se hned bavit o čtvrtfinále, které určí úspěch či neúspěch.



Dřív jste jezdil na mistrovství světa jako asistent trenéra. Teď poprvé jako hlavní kouč. V čem vidíte největší rozdíl?

Budu daleko víc času trávit mezi novináři. Navíc nesu větší zodpovědnost. Práce se ale i tak bude dělit, stejně jako tomu bylo loni. Mám k sobě výborné kolegy. Každý má něco na starost a já to musím nějak zastřešit. Největší rozdíl? Jsem možná až moc vyklidněnej.

Je to dobré znamení?

Uvidíme. Doufám, že se mi to podaří přenést na mužstvo.

Hokejový turnaj ve Francii nabízí i bezpečnostní otázku. Navíc tam probíhají prezidentské volby. Jak to vnímáte?

Takhle to nejde brát. Můžete jít na Staroměstské náměstí, nějaký šílenec se tam odbouchne a vy zrovna máte smůlu, že jste u toho. Tohle se může stát všude. Radši nad tím moc nepřemýšlím a věřím, že bezpečnost kolem týmů bude dobrá. Jede tam za mnou i rodina. Budou tam asi čtyři dny. Přitom ještě včera jsem zrovna s nimi mluvil, že bych byl klidnější, kdyby zůstali doma. Chtějí ale vidět Paříž. Doufám, že všichni to přežijeme ve zdraví.