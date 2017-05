Švédští hokejisté si užívají desátý titul a velebí brankáře Lundqvista

Delší finále se nikdy nehrálo, kapitán Švédska Joel Lundqvist mistrovský pohár převzal těsně po půlnoci.

„Osobně jsem něco v dresu Švédska vyhrál poprvé,“ radoval se útočník Marcus Krüger. „Vím, jak důležité je to pro všechny kluky v týmu a švédský hokej obecně. Bude fajn se teď vrátit domů a podělit se s fanoušky o radost,“ usmíval se šestadvacetiletý hráč Chicaga, který vyhrál dvakrát Stanleyův pohár. V dresu Švédska však zatím získal jen stříbrné medaile na olympijských hrách v Soči a mistrovství světa před šesti lety.

Hrdinou zápasu byl brankář Hernik Lundqvist, který se k týmu připojil až v průběhu turnaje po vyřazení New York Rangers v play off NHL. A na šampionátu potvrdil své kvality. Ve čtvrtfinále, semifinále i finále inkasoval vždy jen jeden gól.

„Henrik byl skvělý a dal nám šanci vyhrát každý zápas,“ řekl Krüger. „Všichni ho známe a víme, že je to rozený vítěz. Je to muž velkých zápasů a ve finále to opět potvrdil,“ uvedl Krüger. Lundqvist si ve finále připsal 42 zákroků a neinkasoval ani v jednom ze čtyř kanadských nájezdů, na které došlo. Při souboji s Ryanem O’Reillym měl ale štěstí, neboť jeho pokus skončil na tyči.

Kanaďané byli po zápase hodně zklamaní a asi by uvítali, kdyby se finále hrálo stejně jako zápasy v play off NHL do rozhodnutí. Pravidla Mezinárodní hokejové federace jsou ale jiná.

„Měli jsme šance rozhodnout v prodloužení, ale skončilo to tak, jak to skončilo,“ řekl útočník Travis Konecny. „Ale víte co? Náš brankář byl skvělý, držel nás ve hře. Je těžké to skousnout, ale na druhou stranu jsme odehráli dobrý zápas. Něco podobného jsem zažil poprvé. Prodloužení, nájezdy. Je to šílené,“ dodal dvacetiletý talent Philadelphie.