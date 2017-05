Palát a Šustr? Skvělí hokejisté, klíčoví hráči, říká jejich parťák Hedman

„Samozřejmě není příjemné vynechat play-off, ale to teď musíme hodit za hlavu. Máme skvělý tým a těšíme se, že budeme bojovat o zlato,“ řekl Hedman MF DNES. V Česku jsou příznivci nadšení, že je v národním týmu šest hráčů z NHL, ale Švédové jich mají 16.

Cítíte optimismus fanoušků?

Určitě. Když jsme hráli poslední zápas doma (s Ruskem v rámci Carlson Hockey Games) před vyprodanou halou, viděli jsme, že lidi od nás čekají něco velkého. Švédsko chce vždycky bojovat o medaile a myslím, že letošní výběr na to rozhodně má.

V NHL máte za sebou parádní rok. Co pro vás znamená nominace na Norrisovu trofej spolu s Brentem Burnsem a Erikem Karlssonem?

Osobně to pro mě byla nejproduktivnější sezona, je ale těžké se na to dívat pozitivně, když nám uteklo play-off. Ale myslím, že jsem se zase posunul o kus dopředu. S Karlssonem jsme kamarádi, známe se od 14 let ze švédských mládežnických výběrů. Je to fantastický hráč, když vidím sestřihy z play -off NHL, co tam dokáže udělat s pukem...

Čím to je, že švédská škola vyprodukovala v posledních deseti letech tolik výborných obránců?

To je dobrá otázka. Máme spoustu hráčů, kteří jsou v klubech NHL klíčovými beky, a všichni jsou v podobném věku jako já: Erik, Oliver Ekman-Larsson, John Klingberg, Jonas Brodin, ročníky 1990 a pozdější. Možná to je nějaký odkaz Nicklase Lidströma, všichni jsme samozřejmě k němu jako kluci vzhlíželi a ve Švédsku to byl velký vzor.

Hned první zápas šampionátu pro vás znamenal střet se třemi ruskými spoluhráči z Tampy včetně hvězdného forvarda Nikity Kučerova. Nemrzí vás, že na MS nejsou také vaši čeští kolegové Ondřej Palát a Andrej Šustr?

Je to škoda. Ale každý má své důvody. V Tampě jsou tihle dva důležitými články našeho kádru.

Jak je vidíte?

Skvělí hokejisté, klíčoví hráči. Se Šustrem jsme několikrát hráli v obranné dvojici, byli jsme asi dvojka s nejdelším dosahem hokejek v NHL. Andy udělal obrovský pokrok, výtečně bruslí, defenzivně je velmi zodpovědný. A Paly je podle mého jeden z nejlepších všestranných hokejistů na světě, který hraje stejně dobře ve vlastním jako v útočném pásmu. Má přehled, je důrazný, dává velké góly a v kabině i na ledě je výborným lídrem. Oba tihle kluci ušli dlouhou cestu a patří k našim nejlepším hráčům.

Od příští sezony NHL vám poběží nová smlouva s ročním platem osm milionů dolarů. Je to hodně zavazující?

Tlak určitě poroste. Je příjemné vědět, že váš klub vám věří. A jsem za to rád. Chci být hráčem, na kterého je spoleh, a pod tlakem hraju rád. Ať už tady na mistrovství, nebo v NHL, kde budu dál makat na tom, abych dosáhl na nejvyšší cíl – dovést náš tým ke Stanley Cupu.