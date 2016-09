Palát je s reprezentací v Pittsburghu. Vybavil si úsměvnou premiéru v NHL

Palát položil telefon a zděsil se. Ani ne tak z blížící se premiéry v NHL, ale proto, že měl na sobě jen teplákovou soupravu. A dorazit v ní do kabiny NHL? To by byl jak šupák. A tak narychlo sháněl oblek.



Podařilo se. Zanedlouho se ocitl v honosné aréně Pittsburghu, Consol Energy Center. V šatně pro hosty si jen rychle podal ruce se spoluhráči, když mu mazáci Lecavalier a St. Louis dali radu: „Teď je rozbruslení. Mazej na něj, my přijdeme hned za tebou.“

A tak Palát vjel na led, udělal dvě kolečka, až pak mu došlo, že nikdo nikde není. Jen z útrob na něj hledí vysmátí parťáci. „Takový klasický vtip na mladého, který se občas udělá,“ vzpomíná dnes.

Tampa tehdy prohrála, Palát odehrál necelých 10 minut a jednou asistoval.

Byl to však jeho rázný vstup do NHL, a tak když s reprezentací teď dorazil do Pittsburghu, kde tým ve středu čeká poslední příprava před Světovým pohárem, nešlo si debut nevybavit. „Hned mě to napadalo, když jsme sem přijížděli. Byl to zážitek, z osobního hlediska dobré. Vybavím si, jak jsem létal po ledě.“

Byla to tehdy v NHL zkrácená sezona a Palát byl čtvrtým Čechem, který si v ní prožil debut ve slavné lize. Před ním to byli útočník Červenka, gólman Mrázek a obránce Jordán - tedy všichni, se kterými je teď v národním týmu.

A které už ve středu čeká generálka před Světovým pohárem proti Výběru Severní Ameriky. „Jiný bude styl hry, než to bylo proti Rusům. Čekáme, že mladí hráči (do 23 let) budou na ledě lítat a budou hrát jiný systém. Bude to malé kluziště, spousta soubojů na dohrávání. A my musíme být dobří v naší obranné zóně,“ říká Palát.

V pondělí měl on i zbytek týmu povinné volno, a tak zašel se spoluhráči do sauny, jinak odpočíval. Na led se mužstvo dostane až v úterý odpoledne českého času a po středečním zápase následuje odlet do Toronta. „Po zápasech s Ruskem mám dobrý pocit z týmu. Ale pokud chceme porazit týmy jako Kanada, tak jsou tam pořád věci, které musíme zlepšit,“ ví Palát.

Tak snad se to podaří.