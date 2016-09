Střet zámořských rivalů. Kanada rychle otočila skóre, na 3:1 zvyšuje Duchene

Hokej

Další 3 fotografie v galerii Corey Perry se raduje z branky na 2:1 v utkání mezi Kanadou a USA na Světovém poháru. | foto: AP

dnes 3:12 1:45

Hokejisté USA se rvou v tradičním derby s Kanaďany o udržení šance na postup do semifinále Světového poháru. Do utkání sice vstoupili skvěle a rychle se dostali do vedení díky dorážce Ryana McDonagha, bleskový obrat, za pouhých 14 sekund, obstarali Matt Duchene a Corey Perry. Třetí kanadský gól přidal opět Duchene.

V roce 1996 se hráčům USA podařilo Kanadu zaskočit a Světový pohár i díky fenomenálnímu výkonu známého brankáře Mikea Richtera ovládli. Nyní mezi třemi tyčemi sází na Jonathana Quicka, dvojnásobného vítěze Stanley Cupu, který právě Richtera měl za dětský idol. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Svěřenci svérázného kouče Johna Tortorelly vstoupili do turnaje hodně rozpačitě, na prestižní akci působili proti výběru Evropy naprosto nepřipraveně, chyběla jim chuť i důraz, navíc dělali hrubé chyby v defenzívě. Jasná porážka 0:3 byla logickým důsledkem. Kanaďané vstoupili do Světového poháru o poznání lépe. Proti českému národnímu týmu si mužstvo vedené Sidneym Crosbym a trénované Mikem Babcockem, patrně největším odborníkem ve svém oboru, počínalo naprosto suverénně a vyhrálo 6:0. Potvrdí formu i proti tradičním sokům? Tabulka skupiny A Tým Z V VP PP P S B 1. Výběr Evropy 2 1 1 0 0 6:2 4 2. Kanada 1 1 0 0 0 6:0 2 3. Česko 2 0 0 1 1 2:9 1 4. USA 1 0 0 0 1 0:3 0