Posily z NHL nemusí vždy garantovat úspěch, říká kouč Růžička

Cloumaly s vámi emoce hodně?

Pořádně, chybí mi ten adrenalin. Přiznám se, během zápasu našeho mužstva jsem byl hodně nervózní. Národní výběr je pro mě pojem, když to slyším, tak mám husí kůži. Absolutní vrchol v kariéře hráče i trenéra. Občas jsem musel odejít na zahradu a vykřičet se.



Jak byste zhodnotil čtvrtfinále?

Začali jsme dobře. Škoda, že se nepodařilo vstřelit branku, Rusové by znervózněli. Takhle to je s nimi těžké. Jejich útočná síla je enormní.



Rozhodl úvodní gól?

Ano, dát ho my, tak by se Rusové najednou začali klepat. Bohužel takhle to přešlo na naše hráče. Škoda, že nepřišla kontaktní branka. Pokud nedáte šance a soupeř z těch svých trestá, tak nemáte z čeho brát.

Čím to, že se nám tak dlouho nedaří zvládat play-off zápasy?

Je to fráze, ale hokej je o gólech. Nejen, že vás dovedou k vítězství, ale změní i vývoj utkání. Dokážou vás dostat do hry, zpochybnit soupeře. Takhle jsme se neměli celý zápas z čeho odrazit. Podívejte se na Ameriku. Ve skupině Američany chválili, hráli nejhezčí hokej, dávali góly, sundali i Rusy a pak bum a jeli domů. Defenzivní taktika Finů a Amerika nedá ani gól. Ve čtvrtfinále špatného soupeře už nenajdete. Němci, Švýcaři taky nehráli o nic hůř než ostatní.



Co jste říkal na hráče z NHL?

Nechci hodnotit jedince. Přesto u těch kluků musíte počítat s jednou věcí: jedou na mistrovství světa, ale mají za sebou dlouhou sezonu v NHL, ne všichni mají zrovna formu. Někomu pak šampionát sedne, jiným ne. Soupiska plná hráčů NHL automaticky neznamená úspěch.



Překvapilo vás, jak se brankáři točili celý turnaj?

To pro mě bylo asi největší překvapení. Musím říct, vždycky když jsme jeli na šampionát, tak jsme měli jasnou jedničku, dvojku, trojku. Samozřejmě během turnaje se může stát hodně věcí a můžete to změnit. Je ale potřeba, aby to věděli dopředu. V brankářích ale nebyl problém. Francouz s Rusy chytal výborně a mužstvo držel do poslední chvíle. Za sebe si nedokážu představit, že pojedu na šampionát a nebudu mít určenou jedničku.



Jak jste viděl hru české obrany?

Kluci se snažili podporovat útok. Ale ani to v posledních dvou utkáních k ničemu nevedlo. Moderní hokej je o podpoře ze strany obránců. Ale nestačilo to. I beci mohou dát rozhodující nahrávku, rozhodující gól, ale to nepřišlo. Navíc nám soupeři často ujížděli. Přečíslení bylo hodně.



Na reprezentační scéně se nám nedaří. Kritizuje se klesající kvalita extraligy. Jaký je váš názor?

Podívejte se na zápas s Ruskem. Nejlepší český útočník byl Robin Hanzl, extraligový hráč. To se bavíme o utkání, kde šlo o všechno. Podle mě hráči z Evropy hráli na turnaji velice dobře. Řepík s Birnerem se mi moc líbili. Horák se Zohornou nezklamali. Navíc i Sparta dokázala, že liga má svoji kvalitu. Pořád nechápu, kde všichni berou tu odvahu říkat, že naše liga je slabá. Sparta se dostane do finále evropské soutěže a pak vypadne rychle ve čtvrtfinále s Brnem. Česká liga je velice slušná a hráči z extraligy v jiných ligách patří k oporám.



Co vás na turnaji zklamalo?

Celý turnaj se připravujete na čtvrtfinále, ladíte na to sestavu. A nám si nesedla za celý turnaj. Samozřejmě nebyl jsem tam, těžko se mi to takhle hodnotí, ale lajny se pořád měnily a nic se neustálilo.

Co myslíte, že bude dál?

To je otázka pro trenéry národního mužstva. My v české lize musíme pracovat na tom, abychom zlepšili kvalitu hráčů v Česku. Není to jen o hráčích, je to na nás trenérech. Ale vyrovnanost ve světovém hokeji je obrovská, proto ani další rok bez medaile neznamená, že dlouho nebude.