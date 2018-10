Bývalý brankář Slovanu: Je absurdní, že vůbec podepisují nové hráče

Vedení Slovanu řeší rok co rok trable s rozpočtem, hráči se museli kolikrát na platy dlouho načekat. Přesto klub setrvává v Kontinentální hokejové lize, jež je nejen pro bratislavský tým finančně velmi náročná.

Kanadský brankář Barry Brust sice ve Slovanu už 15 měsíců nepůsobí, pro server hokej.sk se ale rozpovídal o tom, že mu klub stále dluží nemalé peníze.

„A nejde jen o jednu sezonu, navíc vím, že dluží i dalším. Nechápu, jak mohou dál podepisovat nové hráče,“ opřel se Brust do bývalého zaměstnavatele. „Ani nevím, jak z toho vybruslili, ale začíná to být až skoro absurdní.“

Přitom jinak vzpomíná 35letý Kanaďan na Bratislavu jen v dobrém. „Je mým druhým domovem, mám na ni spoustu krásných vzpomínek. Rád se sem vracím za přáteli. Chybí mi město, zimák, fanoušci a všechno okolo,“ popisoval světlé body angažmá na Slovensku.

Proti svému bývalému působišti si Brust nakonec nezachytal, v brance Kunlunu dostal přednost Rus Alexandr Lazušin. Slovan zvítězil 4:3 po prodloužení a po šňůře pěti porážek slavil třetí výhru v řadě.

Nad finančnímu záležitostmi klubu ale visí stále spoustu otazníků. Slovan se už několikrát přiblížil bankrotu, vedení ale vždy všechny dluhy před startem sezony oficiálně splatilo.

To si ale protiřečí s výpověďmi některých hráčů, kteří už několik let pravidelně hořekují nad tím, že stále čekají na své výplaty. Po uplynulé sezoně Slovan přiznal, že dluží hráčům ještě tři gáže. V současnosti působí v týmu čtyři čeští hráči - brankář Jakub Štěpánek, obránce Lukáš Klok a útočníci Rudolf Červený a Michal Řepík.

„Pro slovenský hokej by bylo lepší, kdyby se vrátil do extraligy,“ řekl v březnu pro iDNES.cz hokejový expert Marek Sýkora. „V Bratislavě to není koncepčně dělané. Klub najímá hráče, jak se jim to hodí, něco se jim slíbí a nedodrží to. Pokud se tam nezmění vedení, je to projekt na nic. Ale hodnotím to na dálku.“