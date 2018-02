ON-LINE: Litvínov a Plzeň prohrávají, Sparta vede na ledě Liberce

To Litvínov by svou aktuální sérii nejraději ukončil, neúspěch proti Mladé Boleslavi by znamenal 14. porážku za sebou. Na zápas Komety s Pardubicemi se nakonec otevře tribuna pro nejhlasitější fanoušky, rozhodnutí platí i pro duel v Plzni.



Zlín se veze na vlně tří výher v řadě, tentokrát ale stojí v cestě silný Hradec. Jihlavská Dukla začíná vítězit, svou formu chce potvrdit ve Vítkovicích. Olomouc v této sezoně porazila Třinec ve všech třech utkáních, zkompletuje dnes vítěznou bilanci?