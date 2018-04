MS V HOKEJI

Mix zkušeností a dravého elánu.

Jandač bere do Kodaně zajímavou partu, dává prostor nadějným teenagerům a zároveň sází na osvědčená jména.

Filip Chytil, Martin Nečas i Martin Kaut budou mít v Tomáši Plekancovi s Romanem Červenkou ideální mentory. Zároveň se Jandač nebál říct „ne“ borcům z NHL - do výběru se nedostal ani Filip Chlapík z Ottawy, ani detroitský Martin Frk.

Hodně „neznámá“ je obrana, pro řadu zadáků bude světový šampionát náročnou zátěžovou zkouškou. Nebýt mnoha omluvenek, defenzíva by jistě vypadala jinak.

Na soupisce figurují tři gólmani, osm beků a patnáct útočníků.

Útočníci:

Roman Červenka, Fribourg

Stálice v národním týmu. Především skvěle tvoří hru. Už sedmkrát se představil na mistrovství světa, předloni dostal důvěru i na Světovém poháru. Červenka měl v aktuální sezoně zdravotní trable. Když ale hrál, zářil. Jandač na něj hodně sází, dal mu kapitánské céčko.

Radek Faksa, Dallas

V Dallasu vyrůstá pod dohledem kapitána Jamieho Benna v komplexního hokejistu. V této sezoně se zaskvěl premiérovým hattrickem, zaujal také pěstními souboji. Faksa zvládne na ledě jakoukoliv roli, pro Jandače bude mimořádně cenný. Opavský rodák jede na svůj druhý šampionát.

Robin Hanzl, Nižněkamsk

Pro Litvínov znamenal jeho odchod zásadní ztrátu. Hanzl je skvělý na vhazování, má bravurní techniku a hlavně skvěle čte hru. Pomůže, když dostane příležitost, i při oslabeních. Na MS jede podruhé za sebou, loni bral dva body.

Tomáš Hyka, Vegas

Hyka by měl rozhýbat českou ofenzívu. Bývalý hráč Bruslařského klubu z Mladé Boleslavi má totiž skvělý pohyb a díky své rychlosti se umí dostat do brejkových situací. První sezonu za mořem ozdobil deseti starty v NHL, na mistrovství světa si zahraje podruhé.

Roman Horák, Podolsk

Hokejový univerzál. S pukem na holi si to rád namíří rovnou k brance, hraje přímočaře. Ukázkově se vrací, defenzíva je jeho silná stránka. Loni se Jandačovi na světovém šampionátu osvědčil, blýskl se šesti body.



Filip Chytil, New York Rangers

Velký talent českého hokeje. V budoucnu by mohl patřit k tahounům repre, záblesky svého umu ovšem předvádí už nyní. Dvěma body se osmnáctiletý forvard připomněl v generálce na MS proti Rusku, v sezoně válel na farmě NY Rangers. A nakoukl i do NHL, kde stihl dát svou premiérovou trefu.

Dmitrij Jaškin, St. Louis

Útočník s ruskými kořeny byl hodně vidět na Carlson Hockey Games, kde se blýskl jednou trefou i důrazem. Účastník předloňského Světového poháru sice poté onemocněl, ale Jandač ho v nominaci na MS neopomněl.

Martin Kaut, Pardubice

Všestranný šikula prodal svůj talent v extraligovém čtvrtfinále proti Třinci, teprve osmnáctiletý útočník se blýskl pěti body. Kaut je hokejovým všudybylem, bývá ho plný led. Na červnovém draftu do NHL by se mohl vejít do prvního kola.



Robert Kousal, Davos

Kdysi řádil v Pardubicích s Lukášem Radilem a Danielem Rákosem, dvakrát získal titul. Poslední dva roky schopný bruslař s citem pro přihrávku úspěšně účinkuje ve Švýcarsku. Na mistrovství světa míří podruhé.

Dominik Kubalík, Ambri-Piotta

Dvakrát za sebou ovládl tabulku extraligových kanonýrů a patrně by se mu to povedlo i potřetí, kdyby ovšem na podzim neopustil rozjetou Plzeň a nepřipojil se ke švýcarskému celku Ambri-Piotta. Od Kubalíka se zkrátka čekají góly. Obzvlášť, když nejede Martin Frk.

Martin Nečas, Kometa Brno

Na přelomu roku si zvedl sebevědomí na světovém šampionátu juniorů a od té doby válí. O nominaci do Dánska nepřipravilo čerstvého extraligového šampiona ani nedávné onemocnění. Nečas by měl už na podzim válet v NHL. Skvěle tvoří hru, troufne si na drzé kličky.

Andrej Nestrašil, Nižněkamsk

V reprezentaci se schází s klubovým parťákem Robinem Hanzlem. Nestrašil si o pozvánku řekl nejen účelnou hrou v KHL, během sezony obstál na akcích ze seriálu Euro Hockey Tour a dařilo se mu i v dalších zápasech za národní tým. Bývalý forvard Caroliny vyniká bojovností.

Tomáš Plekanec, Toronto

Na světovém šampionátu se objeví už pojedenácté, přesto pro něj bude tento turnaj v něčem nový - přijíždí totiž jako hráč Toronta, kam letos zamířil z Montrealu. Plekanec pomůže zkušenostmi i všestranností, v play off NHL se navíc dostal do formy a vyprodukoval čtyři body.

Michal Řepík, Sparta Praha

Dravý útočník s instinkty ryzího střelce. Řepík možná v extraligovém předkole nespasil pražskou Spartu, jenže stačí, aby se dostal do laufu a už se bude zastavovat jen těžko. Stačí si vzpomenout na jeho řádění při liberecké cestě za titulem (2016).

David Šťastný, Zlín

Pro někoho překvapení, pro jiného vzhledem k solidním výkonům v přípravě jasný kandidát pro MS. Štastný ještě před dvěma lety pendloval mezi extraligovým Zlínem a prvoligovým Přerovem, letos se ale definitivně vypracoval v jednoho z tahounů Beranů.

Obránci:

Radko Gudas, Philadelphia

Loni na světovém šampionátu ze sebe odpáral pověst hokejového zlobra, který sice vyniká důrazem, ale s hokejkou si nerozumí. Český „Bud Spencer“ zaujal tvrdou ranou i slušnou rozehrávkou. Dá se využít za každé herní situace, Jandač mu dá hodně prostoru.

Michal Jordán, Chabarovsk

Druhým rokem působí v Evropě, rychle si zvykl na široké kluziště. Jordán je poctivec, v obranném pásmu toho oddře spoustu. Nechybí mu obětavost, hodí se na oslabení. Předloni oblékl reprezentační dres na Světovém poháru.

Michal Moravčík, Plzeň

Jen vítkovický Marek Hrbas měl v této sezoně v extralize lepší statistiku plus/mínus než Moravčík. Čahoun z plzeňské defenzívy naplno ukázal svůj potenciál během play off, kdy hned sedmkrát bodoval a působil jako skutečný lídr zadních řad vítěze Prezidentského poháru.

David Musil, Třinec

Do dánské Kodaně nakonec jede jen jeden z vnuků slavných bratří Holíků. Na útočníka Adama se nedostalo, šanci si vybojoval obránce David. Umí hrát tvrdě, rozumí si s kotoučem. Ještě loni hrál za mořem. Na MS debutuje.

Martin Pláněk, Hradec Králové

Od mládí jezdí na reprezentační akce, dost toho už odehrál i za seniorský národní tým. V šestadvaceti letech patří k těm zkušenějším bekům v Jandačově výběru, měl by dodat defenzívě zodpovědný přístup. V Hradci na něj kouč Václav Sýkora rád sázel.

Adam Polášek, Soči

Šestadvacetiletého hráče se budou soupeři bát, hraje důrazně, rád těží ze svých fyzických parametrů. V Rusku není tak produktivní jako před lety v české extralize, v Jandačově mužstvu by měl odvádět „černou práci“.

Filip Pyrochta, Liberec

Liberec ho před pár lety přiváděl s vizitkou jednoho z nejslibnějších českých beků a Pyrochta tuto pověst začíná skutečně naplňovat. Filip Pešán, kouč Bílých Tygrů, o něm mluví jako o druhém Radimu Šimkovi. Rád podpoří ofenzívu, musí se ovšem vyvarovat chyb v obranném pásmu.

David Sklenička, Plzeň

Sklenička pojede na první velký turnaj. Teprve se ukáže, zda obstojí v mezinárodní konkurenci. Jednadvacetiletý talent si libuje v odvážných výletech do útočné třetiny soupeře. V Plzni to mnohokrát předvedl i během play off Tipsport extraligy. Západočeši na něj často spoléhali při oslabeních - patřil k nejvytěžovanějším hráčům celé ligy v početní nevýhodě.

Brankáři:

Pavel Francouz, Čeljabinsk

Čeljabinsk mu je už malý, Francouz sní o NHL. Výborně se předvedl na olympijských hrách, a tak podle jeho agenta Roberta Spálenky musí někdejší litvínovská opora odolávat pohádkovým nabídkám z Ruska. Jandač s ním počítá na post jedničky.

Dominik Hrachovina, Tappara Tampere

Dva finské tituly a výtečné statistiky hovoří za vše. Hrachovina chytat umí, nově by měl nastupovat v KHL. Premiérovou pozvánku dostal poté, co Dominik Furch odmítl v Kodani plnit roli trojky. Bude to pro něj cenná zkušenost.

David Rittich, Calgary

V přípravě na MS válel, díky výbornému pohybu na brankovišti dokázal likvidovat vyložené šance. Rittich rychle dozrál v předního českého gólmana, pomohly mu i zápasy v NHL, kde mu v Calgary dělá mentora Kanaďan Mike Smith. Jestli Francouz zklame, má Jandač skvělý záskok.