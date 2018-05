MS V HOKEJI

Ne, nesnažím se shazovat hokejovou kvalitu Krejčího s Pastrňákem. Ba právě naopak: oba jsou v téhle sezoně tím nejlepším, čím se může český hokej pochlubit.

Nezpochybňuji ani jejich psychickou sílu, se kterou jsou schopní odolávat obrovskému tlaku očekávání, jež si na sebe strhujícím představením proti Rusku vytvořili (porovnejme počet fanoušků z Bostonu s nárazovým, ale o to drtivějším zájmem celé republiky).

I tihle geniální šikulové nemusí mít pokaždé svůj den. A pokud má přijít útlum, pak čistě statisticky hrozí nejvíce právě dnes, kdy na ně naplno dopadne únava. Z dlouhého přesunu ze zámoří, během nějž nezahmouřili oka, z těžkého zápasu, před kterým usnuli jen dvě hodinky, a také z časového posunu - vždy je mnohem horší posouvat biologické hodiny dopředu než dozadu.

Je ohromně pozitivní, jak Krejčí s Pastrňákem zapůsobili na celý mančaft. Bylo by nespravedlivé o zbytku týmu říct, že se dosud na šampionátu flákal. Nebyla by to pravda. Hráči v každém zápase bojovali, dřeli, otáčeli výsledky.

S bostonskou dvojkou však své úsilí očividně posunuli ještě o level výš. Každý se jí chtěl vyrovnat, nikdo nechtěl zkazit její přínos pro tým. Krejčí s Pastrňákem zapůsobili jako přirození lídři.

Teď je ale potřeba, aby na sebe vzali zodpovědnost i další. Je nutné, aby ostatní využili euforie a zvětšili si sebevědomí. Český tým čekají v posledních zápasech základní skupiny MS samí outsideři (Bělorusko, Francie a Rakousko). Je záhodno hrát dál na plný plyn, úplně stejně jako proti Rusku, aby tohle opojení neskončilo zase ve čtvrtfinále.

Protože spoléhat pouze na duo D+D by se nemuselo vyplatit.