Čtvrtfinálová série nám vzala hodně sil, přiznává třinecký kapitán

Třinečtí mladíci ze čtvrté třinecké řady byli u sedmi gólů při nedělním postupovém vítězství s Pardubicemi 8:1.

Cienciala nasbíral rekordních sedm asistencí, Ondřej Kovařčík dal hattrick a Michal Kovařčík nahrál na osmý gól.

„Ta lajna hrála neuvěřitelně,“ chválil mladíky Lukáš Krajíček. „Pomáhají nám celou sezonu. Rostou a jsou lepší a lepší. To je bezvadné, protože ne vždy se můžete spoléhat jen na první a druhou lajnu. Je výborné, když vám pomůže i třetí a čtvrtá.“

Krajíček ocenil i to, jak mladí hokejisté zvládli důležitost rozhodujícího sedmého duelu. „Spousta hráčů by se z toho možná podělala, oni se k tomu postavili nejlépe, jak mohli.“

Jaká ta série s Pardubicemi byla?

Těžká. Kdo dal první gól, vyhrál. Vzalo nám to hodně sil. Smekám před Pardubicemi, jak výborně se na nás nachystaly. Byl to pohledný hokej pro diváky a my jsme rádi, že jsme to ustáli a jdeme dál.

Bylo hodně složité připravit se na sedmý zápas, když jste v tom šestém propadli?

Nějaké zkušenosti s tím máme, jsou tady kluci, kteří sedmé zápasy hráli, ale jednoduché to není nikdy. Cítili jsme však, že doma jsme v této sérii třikrát vyhráli, takže by to mohlo vyjít i počtvrté.

Čím to, že vám to tentokrát venku nešlo, když v základní části jste byli na ledě soupeřů ze všech extraligových celků nejlepší?

Nebudu říkat, že jsme se uspokojili, ale možná jsme do toho nedávali, co bylo potřeba. Neměli jsme takový zabijácký instinkt. Měli jsme šance, přesilovky, v tom třetím utkání čtyři na tři i pět na tři, ale nedali jsme góly, což se nám vymstilo.

Zažil jste sérii, v níž by týmy vítězily jenom doma?

Ne. Bylo vidět, že domácí prostředí sedí nám i Pardubicím. Tím, že jsme skončili výše, měli jsme výhodu a možná to je jeden z důvodů, proč jsme postoupili.

Semifinále Hradec Králové vs. Oceláři Třinec V Hradci Králové se týmy utkají ve čtvrtek a pátek, případně 6. a 10. dubna. V Třinci se bude hrát 2. a 3. dubna, případně 8. dubna. Druhou dvojici tvoří Plzeň a Brno.

Kde se to sedmé utkání zlomilo?

První gól byl rozhodující v každém z těch zápasů. Tentokrát jsme ho dali my a Pardubičtí hru otevřeli trochu více. Naši rychlí útočníci měli více šancí chodit do brejků. A když tam spadl druhý a třetí gól, tak už se to vezlo.

V semifinále vás čeká Hradec Králové. Mohli jste narazit i na Brno. Co vy na to?

Oba to jsou výborné týmy. Hradec Králové hraje v podstatě podobný systém jako Pardubice - dobře brání a je těžké se dostat přes jejich val a modrou čáru. Brno jsou mistři z minulé sezony. Teď odpočívali, protože semifinále zvládli ve čtyřech zápasech. Strašně silný tým. Vybírat jsme si nemohli.