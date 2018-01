Jágr mění první ligu. Kam nás pošlou, tam budeme hrát, zní z Kladna

„Tuhle informaci zatím nevíme. Je ale jasné, že do středy musí v Česku absolvovat zdravotní prohlídku,“ oznámil po úterním tréninku prvoligových hokejistů mluvčí klubu Vít Heral.

V jeho průběhu se na útulný zimák trousili žurnalisté. Nechtěli se ptát, proč Rytíři v pondělí večer vyhořeli 0:6 v Ústí nad Labem. Dotazy se motaly především kolem legendární „68“, o kterou přestal být ve slavné NHL zájem.

„Tu situaci, že bude Jarda tady, jsem zažil už třikrát. Bude velký divácký zájem a snad v závěru nám i jeho spoluhráčům na ledě v závěru sezony pomůže,“ řekl jeden z kladenských trenérů Pavel Patera. „Ale co konkrétně to přinese, uvidíme. Chystáme se nyní na další zápas a všechno budeme řešit až po jeho příletu,“ dodal kouč Kladna, které ve středu hostí v dalším prvoligovém utkání Karlovy Vary.

Do něj Jágr, jenž naposledy v dresu Calgary nastoupil k soutěžnímu utkání 31. prosince, určitě nezasáhne. Ukázat by se mohl (a měl, pokud chce Kladnu pomoct i v případné baráži o extraligu) na ledě v sobotním utkání proti Benátkám nad Jizerou. „V tuhle chvíli nemůžu potvrdit, kdy se Jaromír objeví poprvé na tréninku a kdy poprvé nastoupí do utkání. Musíme počkat, až přiletí, jak se bude aklimatizovat, jak se bude cítit. Teprve potom se rozhodne on sám,“ sdělil mluvčí Heral.

Přesun do Liberce? Rozhodne Jágr

Otazník také visí na Jágrovým zdravotním stavem, od počátku ročníku v NHL ho trápila třísla, problémy měl i s kolenem.

Benátky už však v úterý ráno avizovaly, že kvůli „Jágrmánii“ by utkání rády přesunuly do větší a modernější arény v Liberci. „V první řadě Benátky požádaly náš klub, abychom souhlasili s přesunem, což budeme moci potvrdit až ve středu a musí o tom rozhodnout sám Jaromír,“ poznamenal Heral. Jágr není totiž jen hlavním hokejovým tahákem, ale zároveň majitelem prvoligového klubu.

„Myslím, že tohle nemusíme řešit. Jde to kolem nás. Kam nás postaví, tam to odehrajeme. A jestli budeme hrát v Benátkách, nebo Liberci, neměl by to pro nás být rozdíl,“ prohodil kladenský gólman Miroslav Kopřiva.

Kladenský klub mezitím eviduje výraznou poptávku po lístcích. Na domácí mače plánuje rozšířit pořadatelskou službu.

Pražská Slavia, s níž se Rytíři utkají 14. února, už dopoledne na Facebooku uvedla, že místa v Edenu na sezení jsou vyprodaná a zbývají poslední volné vstupenky na stání.

V Přerově, kam Kladno přijede 7. února, zbývá posledních pár míst, zato v Českých Budějovicích, kde se hraje 21. února, už lístek nejde sehnat.

„Ani si moc neuvědomujeme, co to (Jágrův příchod) přináší,“ zauvažoval kladenský kapitán Jakub Strnad, kterého po tréninku krátce vyzpovídali novináři.

I to bylo znamení, že humbuk kolem Jágra už vypukl...