Hlinka byl jako náš táta, vzpomíná Razým. Do Litvínova chce vrátit úsměv

Proč jste z Plzně v roce 1986 přišel hrát do Litvínova?

Šlo o výměnu s Vláďou Kýhosem mladším, už nebudu vzpomínat, za jakých podmínek se udála. Byla tu zvučná jména, tým nabitý hvězdami, pod vedením Ivana jsme měli nejvyšší ambice. Dodnes jsem nepochopil, proč se sezona nevyvedla, nebylo to ono. Nakonec Litvínov byl s Plzní na chvostu, výsledkově nic moc. Ale parta byla výborná a diváci také. Těším se znovu.

Co jste si vzal od Hlinky?

Bezprostřednost, s jakou uměl s hráči jednat. Hokeji rozuměl, nedělal z něj vědu. Byl přímý a rovný, měl skvělý přístup k hráčům, byl skoro jako náš táta. Když se nedařilo, vynadal. On navíc tu sezonu ještě dohrával, vrátil se na led a ukázal se jako pravý srdcař. Je jedním z klenotů českého hokeje.

Vryl se vám Litvínov pod kůži?

Tenkrát se moc kluby neměnily, kromě vojny v Jihlavě a roku v Litvínově jsem hrál celou dobu v Plzni. Až po revoluci jsem odešel do ciziny, ale tam jsem taky vyměnil jen dva kluby. Nejsem přelétavý pták. Jsem rád, když někde najdu nový domov. Doufám, že v Litvínově zůstanu na delší dobu.

Smlouva je na rok s roční opcí. Proč jste kývl a opustil Slavii?

Když přišel Jirka Šlégr (šéf klubu) s nabídkou vrátit se jako hlavní do extraligy, neváhal jsem. Obzvlášť když šlo o Litvínov, město, které je hokejové a vyrostla tady řada vynikajících hráčů. Pro mě je to čest. Litvínov si taky dosáhl na vysněnou metu, získal titul, ale za poslední tři roky se dvakrát propadnul do baráže. Chceme se vyhnout tomu, abychom se zachraňovali na poslední chvíli. Teď to má Verva jednou nahoru, jednou dolů. Hráčský potenciál tady je. Už jen s návratem Kuby Petružálka, který byl jedním ze základních stavebních kamenů titulu, jsme silnější. Vrací se i gólman Janus. Což svědčí o tom, že hokej se tu dělá dobře, jinak by nechtěli zpátky. Věřím, že uděláme dobré pracovní prostředí pro kluky, aby dosahovali co nejlepších výkonů.

Ve vedení je jako sportovní manažer i další olympijský vítěz Josef Beránek. Co vy na to?

Pro mě je obrovská čest s nimi spolupracovat. A v trenérském štábu jsou kluci, kteří extraligou prošli. Věřím, že si budeme rozumět.

Zvažoval jste Litvínov dlouho?

Nešlo o to, jestli vzít, nebo nevzít. Tři roky jsem působil v prvoligové Slavii a nepovedlo se nám hned v prvním roce vrátit zpět do extraligy, pak už byly podmínky horší. Nastala situace, že se boj o extraligu oddálil minimálně o další rok. Z profesního hlediska nebylo co rozhodovat, i když Slavii jsem opouštěl s těžkým srdcem.

Fanoušci Slavie vám na sociálních sítích děkují. Jak to hřeje?

Když dokážou pochválit fanoušci, pochvala je dvojnásobná. Vážím si toho. Někdy jsme pro fandy dobří, někdy nám nasadí psí hlavu. Jsem rád, že můj odchod pochopili a přejí mi i štěstí do Litvínova. Chci je pozdravit, držím jim palce, aby se Slavii někdy podařilo vrátit do extraligy.

Milan Razým během angažmá v Plzni a na Slavii.

Jaká je vaše meta v Litvínově?

Nebudeme si dávat vysoké cíle, musíme se soustředit na to, abychom odvedli poctivou práci. Výsledky nemůžeme zaručit, ale práci na sto procent ano. Chceme dělat radost sobě i příznivcům.

Na jaký hokej vsadíte?

Trenér musí mít vizi, ale taky respektovat, jakou má mužstvo tvář a jaké má hráče. Jsem rád za Petružálka, za Januse v bráně, za udržení Hübla, Lukeše, Hunkese a dalších kluků. V minulosti se Litvínov prezentoval útočným hokejem, dával hodně branek, což se v posledních letech moc nepotvrdilo. Střílí gólů hodně málo. Věřím, že je zase sázet budeme. Když nejsou góly, není vítězství, není radost. Nebudeme jen bránit, vůbec ne. Beton na 1:0 není záživný pro hráče ani pro diváky. Produktivitu bychom chtěli rapidně zlepšit, rádi bychom se prezentovali moderním stylem.

S Plzní jste v roce 2013 dobyl český titul. Co vám to dalo?

Dojít až na vrchol, což se Litvínovu povedlo dva roky po nás, je nezapomenutelná cesta. Měl jsem tu čest trénovat Straku, Vlasáka, výborné hokejisty. Shodou okolností nás Litvínov měl ve čtvrtfinále na lopatě, až u něj v šestém zápase jsme poznali, že bychom to mohli dokázat.

Taky jste Slavii dostal do baráže, která však nevyšla.

Ta je obrovsky náročná, za ni se žádné medaile nedávají a je to ještě daleko horší a těžší práce.

Jaké další posily byste chtěl do Litvínova získat?

Ještě bychom s Jirkou Šlégrem chtěli určitě jednoho obránce a pokusit se získat jednoho útočníka. Ale už stávající příchody ukazují, že bychom měli být silnější.