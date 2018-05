Hokejoví mladíci před bitvou s Kanadou: Hlavně nehrát bázlivě

Češi po vítězství nad Finskem myslí na medaili. A pevně věří, že mohou vysoce favorizovaného protivníka v duelu, který začíná v noci ze čtvrtka na pátek od dvou hodin středoevropského času překvapit.

Junioři dosáhli velkého úspěchu, který český hokej hodně dlouho nepamatuje. Už teď je jisté, že se po přechodu přes ošemetné čtvrtfinále bude turnaj hodnotit pozitivně.

„Postup jsme asi nejvíc oslavili v kabině. Byla to obrovská euforie. Jsme strašně rádi, že se nám po tak dlouhé době povedlo postoupit,“ pochvaloval si Filip Chytil. „Hrozně moc si postup užíváme, protože jsme u něj po třinácti letech. Moc jsme ale neslavili, protože nás teď čeká semifinále,“ potvrdil jeho slova Martin Kaut.

„Od rána jsme si s kluky říkali, že k vítězství potřebuje člověk buď dominovat, nebo mít štěstí, které si sedá na připraveného. Říkali jsme si, že nepodceníme ani jeden souboj, abychom štěstí přiklonili na naši stranu. A povedlo se nám to,“ přiblížil přípravu na úspěšné čtvrtfinále trenér Filip Pešán.

Program volného dne byl znovu podobný. Češi se snažili po náročné bitvě hlavně dobře zregenerovat. „Kluci jsou samozřejmě unavení a trochu pobití, ale to k turnaji patří. Jsem hrozně rád, že nás čeká takhle velký zápas. Měli jsme dobrý trénink a kluci si odpočinuli. Myslím si, že na Kanadu budeme dobře připravení,“ věří Pešán. „Dali jsme si studenou vodu a někteří kluci se projeli na kole. Soustředíme se už na další zápas,“ doplnil Kaut.

VIDEO: Hokejoví junioři prolomili prokletí v nájezdech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pešánova družina narazí v semifinále na velmi silnou Kanadu, jež ovládla základní skupinu A a ve čtvrtfinále rozstřílela Švýcarsko 8:2. Česká reprezentace svého soupeře dobře zná, střetla se s ním už v přípravě před turnajem. „Byla to teprve příprava, to už je teď za námi. Zpětně si k zápasu určitě něco řekneme, ale hlavně budeme chtít hrát naši hru,“ ujišťuje Chytil.

„Dostali jsme těžkou lekci. Mohla by to pro nás být ale teď výhoda, protože nás třeba trochu podcení,“ doufá Kaut. „Soupeř si může myslet, že když nás porazil 9:0, tak to zopakuje. Já si to nemyslím. Kanaďané jsou velkým favoritem a na zápas určitě přijde hodně lidí. Podle mě tak můžou být trošku nervózní a my je můžeme zaskočit,“ přemítá Pešán.

Získají hokejoví junioři na MS medaili?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 7. ledna 2018. Anketa je uzavřena. Ne 4006 Ano 3987

Jeho svěřenci budou znovu sázet na bojovný kolektivní výkon, který zatím na mistrovství světa přinášel výsledky. „Řekl bych, že týmové pojetí hry je v kolektivním sportu úplně to nejdůležitější. Někdo dává góly, jiný se zase snaží hodně blokovat střely. Každý má na ledě nějakou roli, kterou musí plnit na sto procent. Myslím si, že potom máme velkou šanci uspět,“ předvídá Chytil. „Hlavně se proti nim nesmíme bát hrát náš hokej. Jsou to také jen lidi jako my. Když budeme plnit to, co máme, a bude při nás znovu stát i štěstí, tak věřím, že vyhrajeme,“ přidává svůj názor Kaut.

Javorové listy budí v Buffalu velký respekt. A jak říká útočník Chytil, těžko se hledá v jejich hře Achillova pata. „Slabina Kanaďanů? Vůbec netuším. Mají výborný útok, na turnaji zatím dali nejvíc gólů ze všech, to mluví za vše. Hrají skvěle v obraně a hodně je drží i gólman. My ale po výhře nad Finskem máme velké sebevědomí. Myslím si, že je můžeme potrápit a dokonce nad nimi i vyhrát.“

„Určitě nesmíme hrát bázlivě. Jakmile Kanada ucítí, že z ní máme strach, tak bude dominovat a přejede nás. Musíme hrát víc na kotouči než proti Finsku a vytvořit na Kanaďany tlak v jejich pásmu, aby věděli, že také umíme soupeře zatlačit a být nebezpeční. Když se nám to povede a budeme disciplinovaní, tak si myslím, že by to mohl být vyrovnaný zápas,“ říká šéf české střídačky. „Věřím, že nějaké góly dáme. Určitě musíme hodně pomoct gólmanovi. Porazit se dá každý, podle mě můžeme uspět,“ pošilhává po velkém překvapení Chytil.

Stinnou stránkou turnaje je zatím nepochybně slabá návštěvnost zápasů. Dá se však očekávat, že to se v bojích o cenné kovy změní. „Určitě to bude trochu jiné. Podle mě to může pomoci oběma týmům, protože nikdo nechce hrát před prázdnou arénou. Myslím si, že máme v týmu hráče, kteří milují velké zápasy. Doufáme, že si to všichni užijeme,“ věří Pešán.