Systém play off NHL pod palbou. Nelíbí se divoké karty a nefér nasazení

Opět po roce se začala řešit nelibost se současným formátem nasazování do play off NHL.

Systém play off v NHL Od sezony 2013/14 hraje NHL v jiném formátu. Do té doby praktikovala tradiční nasazení ve dvou konferencích: první s osmým, druhý se sedmým atd. Jenomže majitelé klubů chtěli ušetřit peníze a čas za cestování, proto se vytvořily čtyři divize podle lokací týmů a nasazování do play off vypadá následovně: Do play off postupují tři nejlepší týmy z každé divize a další dva nejlepší týmy v rámci své konference postoupí díky takzvané „divoké kartě“, kde už nezáleží na příslušné divizi. Ve výsledku to znamená, že v jedné divizi se můžou ukázat čtyři silné týmy, které všechny budou mít více bodů než první tým z druhé divize. Přesto ten čtvrtý s více body narazí na silnějšího soupeře než ten na prvním místě v druhé divizi. Letošní play off NHL začíná v noci na čtvrtek: preview Západní konference ZDE, preview Východní konference čtěte ZDE.

Před rokem označil washingtonský Daniel Winnik systém za nejstupidnější na světě. Brankář Marc-André Fleury, tehdy ještě v dresu pozdějších vítězů Pittsburghu, řekl, že jde o velmi divný formát, když se musí úspěšný klub potkat hned v prvním kole s těžkým soupeřem.

Sympatie vyloučili i T.J. Oshie z Washingtonu a jeho manažer Brian MacLellan. „Není to dobrý systém. Lepší tým by měl mít snazší cestu,“ myslí si MacLellan.

Velkým argumentem loni byla situace New York Rangers. Ti získali v základní části 102 bodů, v nabité Metropolitní divizi se umístili až na čtvrtém místě a do play off vstupovali z divoké karty. A to přesto, že ve vedlejší Atlantické divizi by drželi druhé místo jen o bod za prvním Montrealem.

Letos se pro změnu ozvali Toronto Maple Leafs. Ti zažívají velmi úspěšnou sezonu, se 105 body jsou ovšem v Atlantické divizi třetí a narazí na druhý Boston. A to přesto, že ve vedlejší Metropolitní divizi má vítěz z Washingtonu také 105 bodů a utká se s tabulkově slabším Columbusem.

Jde o princip.

Bojácný Babcock Trenér Toronta Mike Babcock volil na začátku sezony mírnější slova. „Celou sezonu se snažíte zajistit si lepší místo, pak chcete dostat ten správný tým.“ S blížícím se play off však překvapil. To už věděl, že v prvním kole nastoupí buď proti Tampě, nebo proti Bostonu. A právě k nim měl co říct. „Přepnul jsem televizi na utkání Minnesoty s Bostonem... A když jsem viděl, že Bruins během dvou minut přesilové hry patnáctkrát zaútočili, musel jsem to vypnout.“

„Současný formát se mi vůbec nelíbí. Nemyslím si, že byste měl mít sezonu jako my a stejně narazit na ještě lepší tým (Boston),“ stěžoval si v březnu Nazem Kadri, který se bál, že Maple Leafs přijdou i o výhodu domácího hřiště.



A taky že přišli. „Domácí hřiště hraje velkou roli. Vůbec tomu nefandím,“ dodal.

Kadri by rád viděl změnu. A navrhuje inspiraci v rakouské EBEL, kde si úspěšnější týmy svého soupeře vybírají. „Nemyslím, že by to prošlo. Ale určitě by to stálo za průzkum.“

Šlo by opravdu o netradiční formát. Přitom by pravděpodobně většině lidí stačilo, kdyby se NHL vrátila k tradičnímu systému první s osmým, druhý se sedmým.

Jenomže to by majitelé platili více za cestování. A to nechtějí.