Jak mě Češi sprchovali. Šéf světového hokeje Fasel vzpomíná

Sám pak při setkání s novináři začal vyprávět, proč ho Češi „nemuseli“. O čem všem čestný host oslav 110. výročí českého hokeje povídal?

O sprše od Reichla:

Zrovna jste v Německu vyhráli potřetí za sebou a já přišel do šatny. A když tam jdete ve chvíli, kdy nějaký tým něco vyhrál, riskujete. Robert už tam na mě čekal a dal mi sprchu šampaňským (Reichel mu řekl: „Abyste viděl, kdo je na světě nejlepší. Zapamatujte si to.“). Stalo se mi to v historii jen jednou, ale tehdy tam byl napjatý vztah mezi mnou a českými hráči i svazem. Na šampionátu v Helsinkách jsme po zápase s Kanadou suspendovali pár vašich hráčů a od té chvíle, když mě Češi viděli, pískali. Pamatuji si na Vídeň 2005, jak celá aréna bučela. Ale dnes už je to mnohem lepší a věřte, že já Čechy moc respektuji.

O důležitosti českého hokeje:

Hráli jste významnou roli v historii a třeba po válce jste naučili hrát Sověty hokej. Nikdy nezapomenu na Čechy, s nimiž jsem spolupracoval. Ať to byl Miroslav Šubrt, který byl víc než 50 let ve vedení IIHF. Byl to můj mentor, který mě strašně moc naučil. Anebo trenér Kostka, který společně s Tarasovem a švédským koučem Lindbergem, vytvořili moderní hokej. A pak je tu Jágr, Hašek a finále v Naganu, což byla úžasná chvíle pro vaši historii.

O Jágrovi a Haškovi:

Vzpomínám na Nedomanského, i když to byl asi víc Slovák než Čech. Ale jde-li o moderní hokej, jsou těmi nejlepšími Jágr a Hašek. Jágr hraje pořád, víc než 40 let je na ledě, což je neuvěřitelné. A Hašek? Hokej je kolektivní hra, on byl součást týmu, ale to on vyhrál Nagano. Byl úžasný!

O svém konci v IIHF:

Po 26 letech potřebujeme změnu, nový hnací motor. Navíc mi v roce 2020 bude sedmdesát, což je ten nejlepší důvod skončit. Je mnohem lepší skončit sám od sebe, když si lidi řeknou: Škoda, že odchází, než abyste odešel, protože vás vyhodili a proto, že jste neuměl odejít včas sám.

Na co je nejvíc hrdý:

Být prezidentem je týmová práce, nejsem to jen já. Ale mám-li vybrat jednu věc, na kterou jsem nejvíc pyšný, je, že se hráči z NHL zúčastnili olympiády v Naganu. A že pak jezdili dál.

O návratu NHL na olympiádu:

Makáme na tom a moc po tom toužíme. Olympiáda by měla být soubojem nejlepších. Měly by proti sobě hrát týmy plné hvězd, aby nikdo nepochyboval, kdo je skutečně tím nejlepším. I vaše zlatá z Nagana je mnohem cennější než medaile z turnaje, kde chybí nejlepší hráči. I proto je Nagano tak důležitým okamžikem vašich dějin i proto jste na tu medaili tak hrdí, protože tam hráli nejlepší proti nejlepším. A já pevně věřím, že se nám to v Pekingu 2022 zase povede.

Komisionář NHL Gary Bettman (vlevo) a šéf světového hokeje René Fasel.

O šampionátu 2015:

Ještě jednou díky, jak jste toto mistrovství světa zorganizovali. Byl to jeden z nejlepších šampionátů v historii. Skvělý pořadatelsky, atmosférou a ještě sem přijel nabitý tým Kanady. Ne moc často se na mistrovství objeví tak silný celek, jako byla tenkrát Kanada. Byl to pro mě i celou IIHF skvělý moment. Ale těším se na další. Vždyť i na Slovensku, kde se hraje za rok, hokej milují a Češi to nemají daleko. Jsem si jistý, že to tam zase v květnu budou úžasné dny.