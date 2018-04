Hokejová Sparta řeší trable v bráně. Podepsat má Machovský

Ke slovnímu spojení „brankoviště hokejové Sparty“ lze přirovnat synonymum vystihující pocity vedení klubu. Nespokojenost. Kontinuální, dlouhotrvající nespokojenost pramenící z neúspěchů v play off.

Sparta od ročníku 2006/07 nevyhrála titul, přiblížila se mu pouze před třemi lety, kdy skončila druhá. Ve finále tehdy prohrála s Libercem.

Gólmani Sparty v sezoně 2017/18 Sami Aittokallio: 28 zápasů, úspěšnost 91,83 %

David Honzík: 19 z., úspěšnost 89,94 %

Ján Laco: 7 z., úspěšnost 85,80 %

Petr Kváča: 2 z., úspěšnost 83,33 %

Spartu tíživě netrápí útok nebo obrana, spíš touží po brankáři, který se stane jistotou. V roli jedničky neuspěli Marek Schwarz, Filip Novotný nebo Jan Lukáš, nejvíce důvěry dostával v posledních letech Tomáš Pöpperle.

Současnou sezonu se v bráně objevili čtyři gólmani. Jako jednička chytal Sami Aittokallio. Sparta v dubnu na svých oficiálních stránkách zveřejnila, že o pětadvacetiletého Fina měla i nadále zájem a nabídla mu prodloužení smlouvy. Aittokallio však klubu oznámil, že v Česku končí a vrací se do Finska.

A tak vedení pražského týmu přivítá novou jedničku. Do Sparty má přijít Matěj Machovský, který dosud chytal v nižších zámořských soutěžích.

Informaci o příchodu nové tváře může klub potvrdit až v úterý 1. května, kdy oficiálně začíná přestupové období.

24letý Machovský už v české extralize působil. V Plzni strávil čtyři sezony a v roce 2016 v jejím dresu získal bronzovou medaili. O rok později klub skončil ve čtvrtfinále.



Loni v létě se pak rozhodl vyzkoušet dospělý zámořský hokej, s Detroitem měl podle jeho vlastních slov domluveno, že zabojuje o post jedničky na farmě v AHL. Red Wings ale přivedli ještě jednoho gólmana a Machovský musel do nižší ECHL.

„Následně mi řekli, že na farmu do AHL se nepodívám, protože gólmani tam berou moc peněz. To jsem v organizaci patřící do NHL opravdu nečekal, ale co člověk nadělá...“ nezastíral zklamání Machovský.



Celou sezonu tak strávil v třetí nejvyšší zámořské lize v týmu Tolledo Walleye, kde odchytal 21 utkání (úspěšnost 92,80 %).

Na čtyři utkání v závěru nakoukl i do AHL do týmu Grand Rapids, ale jakmile v NHL skončila základní část, skončilo i jeho působení v zámoří. Z Detroitu totiž přišel Jared Coreau a Machovský se rázem stal brankářem číslo tři. A tak přiletěl zpátky do Čech.

Bude Machovský oním gólmanem, který dovede Spartu k titulu?