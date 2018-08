Extralize derby se Slavií chybí, říkají sparťani. Krupp chce agresivní tým

Čtvrteční střetnutí mezi Slavií a Spartou ukázalo, jak moc derby extralize chybí. Na stadion v Edenu si našlo cestu přes tři tisíce diváků, což se během sezony stane málokdy. Vždyť na Slavii chodilo podle statistik průměrně 1 500 lidí.

Ač šlo jen o přípravné utkání a hokejové krásy moc nepřineslo, zápalem, nasazením a hrou do těla soupeři nešetřili. „Super zápas. K tomu atmosféra, ta se jinde nedá srovnávat, a to jsme hráli s Mnichovem a Davosem,“ uznale kýval Petr Kumstát, střelec dvou branek. „Celé extralize derby chybí, je škoda, že hrajou o soutěž níž.“

Změny v hokejové Slavii. Co přinese odchod Benýška? V červnu se ve Slavii konečně vyjasnila situace okolo Richarda Benýška, který přestal být zástupcem majoritního akcionáře, ačkoliv už několik let zájem o chod klubu stejně neprojevoval. Majoritním vlastníkem se stal Vladimír Pitter.

„Sami jste to viděli,“ souhlasil Petr Vrána. „Všichni brali derby prestižně a Slavia hrála výborně. Byli bychom rádi, kdyby hrála extraligu a my nemuseli cestovat. A zápasy v O2 aréně by asi byly vyprodané, pro extraligu je to škoda.“

Jenže to je kdyby a Sparta řeší úplně jiné záležitosti. Postupně si zvyká na vize německého kouče, který ji chce nasměrovat na novou cestu. Jestli za úspěchem v podobě titulu? O tom Krupp nechce ani slyšet.

„Cílem je pracovat každý den. Mít dobrou atmosféru v kabině a věřit, že dokážeme vyhrávat. To pak přináší důsledky. Každý tým může o titulu mluvit, ale já si myslím, že to je chyba. Mluvit v srpnu o něčem, co se stane v dubnu... Je tady spousta vody, která do té doby musí Prahou protéct,“ upozorňuje Krupp.

A hned dodává, k čemu by měla poctivá práce vést. „Hodláme být agresivním týmem, nechceme pouze reagovat. Musíme být také připravení na to, že proti Spartě hrají soupeři tvrději.“

Potvrdil tak Vránova slova: „Makáme, jezdíme, máme nasazení. Tím se chceme prezentovat.“

Rodina a montování nábytku Jak se Uwe Krupp s rodinou usazuje v Praze „Zatím se tu máme opravdu dobře, s rodinou se usazujeme, děti jdou v září do školy a těší se. Ale Prahu jsme si zatím moc neužili. Spíš dáváme dohromady nábytek z IKEA. Je toho hodně, ale na pár výletech jsme už byli a pro mě je důležité, že si to rodina užívá a děti se baví.“

Uwe Krupp a snaha o český jazyk

Když Krupp přišel mezi novináře, nebál se předvést, jak pokročil ve snaze naučit se česky: „Dobrý den, dobré ráno, děkuju,“ sypal ze sebe s přízvukem. „Až začne sezona a já zajedu do pravidelných kolejí, začnu se učit intenzivně. Je to výzva, protože čeština není vůbec jednoduchá.“



Ve Spartě mu život usnadňují hráči, kteří se snaží komunikovat anglicky. Obě strany si uvědomují, že komunikace je základ každé kabiny.

„Vím, kdo mi rozumí a kdo ne. S těmi, kteří mi nerozumí, pak trávím víc času. Na komunikaci pracujeme,“ řekl Krupp. „S ní opravdu žádný problém není,“ kývl Kumstát. „A já mám radost, jak hráči reagují,“ dodal německý trenér.