Plekancova volba. Proč má nejblíž do Komety? A jaké jsou šance ostatních?

Koho si vybere slavný útočník s číslem 14 při návratu do extraligy? Jasno bude nejpozději do čtrnácti dnů, tedy do doby, než se dá zdravotně dohromady a nastoupí k prvním naplánovaným zápasům za prvoligové Kladno.

Jedním z hlavních aspektů Plekancova verdiktu jsou jeho synové - šestiletý Matyáš a tříletý Adam, kterým chce být nablízku a s nimiž chce trávit volný čas. Právě kvůli nim odmítl pokračovat v NHL a také nabídky z dalekého Třince či Vítkovic.

Takže jaké jsou plusy a minusy jednotlivých kandidátů?

Ač se to nezdá, Brno je zřejmě největším favoritem. A to především kvůli Plekancově nové známosti - tenistce Lucii Šafářové, která z moravské metropole pochází a která plánuje po lednovém Australian Open ukončit kariéru.

Šestatřicetiletý útočník navíc naznačil, že je pro něj důležité i sportovní hledisko: aby v závěru kariéry ještě dosáhl na nějaký úspěch. A Kometa patří k hlavním favoritům na titul - s číslem 14 v sestavě by se její šance ještě navýšily. Zvlášť když klub potřebuje elitního centra, který pomůže oživit formu kanonýra Lukáše Kašpara.

A že je Brno ze všech adeptů nejdál? To pro Plekance zřejmě není problém. Leccos naznačují tato jeho slova: „Kvůli vzdálenosti jsem musel odmítnout Třinec s Vítkovicemi. Brno, Plzeň, Sparta, to je všechno kousek.“

Sparta

Z hlediska dopravy na Kladno je to nejpřijatelnější varianta - Praha je nejblíž. I sportovní ambice má Sparta ty nejvyšší. Teoreticky by se dalo vyřešit i společné bydlení s přítelkyní Lucií Šafářovou, protože z Brna je blíž do Prahy než do Plzně. Proto mají rudí poměrně solidní naději.

„Nedovedu si představit tým, který by neměl zájem o hráče kvalit Tomáše Plekance,“ pravil sportovní manažer Sparty Michal Broš. Záležet však bude na řadě dalších aspektů. Třeba na tom, jestli by mu vyhovovala pozice a role v týmu, která by nebyla tak jasně definovaná jako v Kometě. Rozhodovat může i intenzita zájmu nejen vedení klubu, ale i samotného trenéra.

Plzeň

Ani Plzeň není úplně ze hry, jak se po přečtení předchozích řádků může zdát. Šance na sportovní úspěch totiž není tak vysoká jako u konkurentů, aktuální forma, výsledky a výkony mužstva rovněž nebudí optimismus. Ovšem do play off je daleko a Plekanec v sestavě by mohl udělat velký rozdíl.

Šéf klubu Martin Straka vždycky rád sázel na starší a zkušené hráče. Roli může hrát i kamarádství s Jaroslavem Špačkem, s nímž společně působil v Montrealu a který nyní na západě Čech funguje jako jeden z asistentů trenéra. A v neposlední řadě je pozitivem dobré dopravní spojení - z Plzně se do Kladna dostanete svižnou jízdou za hodinku.

Mladá Boleslav

Nejméně pravděpodobná varianta, láká ho tam však Kladeňák a asistent trenéra Pavel Patera. Bude to stačit? Těžko soudit, protože Boleslav rozhodně nepatří k favoritům play off, byť se její forma - právě po příchodu nového trenérského týmu, v němž je ještě Miloš Hořava a Radim Rulík - rapidně zvedá a Bruslaři aktuálně patří k nejlepším v extralize. Z Kladna je to navíc ještě o něco blíž než do Plzně.

Za koho bude hrát Tomáš Plekanec v extralize? celkem hlasů: 733