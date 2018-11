Nejdřív kondice, pak comeback, říká Plekanec. Návrat řeší i s Jágrem

O nové štaci však Plekanec stále jasno nemá. 36letý centr se bude nadále připravovat s Rytíři, do dvou týdnů se chce plně zotavit ze zranění zad. Během té doby bude probírat s majitelem Kladna Jaromírem Jágrem i případnými zájemci z extraligy možnosti a následně se rozhodne, kde bude působit.

„Já se zatím nepřikláním k ničemu, ještě jsem o tom tolik nepřemýšlel,“ řekl Plekanec novinářům po tréninku, během nějž nechyběl na ledě ani Jágr. I s ním řeší kladenský odchovanec své další směřování. „Momentálně se připravuju, nabírám kondičku. Během té doby budu mluvit s Jardou i s dalšími a rozhodnu se.“

Zkušeného forvarda už kontaktovali zájemci z extraligy, jejich jména ale prozrazovat nechtěl. „Pár se jich ozvalo, ale s nikým jsem konkrétně nemluvil. Se všemi mám stejné rozhovory a říkám jim, že se zatím dostávám do kondice,“ neuspěchává návrat do ostrého dění Plekanec.

Nejvíce se Plekancovo jméno skloňuje v souvislosti s brněnskou Kometou, která ale zájem o služby hráče s 1 001 odehranými zápasy v NHL oficiálně nepotvrdila. „Určitě by ho všichni rádi viděli v Brně, ale je to věc generálního manažera (Libora Zábranského) a jen on k tomu může říct víc,“ zní vyjádření brněnského trenéra Kamila Pokorného.

Mezi další potenciální zájemce by mohly patřit také Třinec, Sparta nebo prvoligové Kladno.

Plekanec a prvoligové Kladno Zápasy Kladna, které hraje ve středu doma s lídrem první ligy Motorem České Budějovice, bude zatím Tomáš Plekanec sledovat jen z tribuny. "Půjdu se asi podívat na nějaké zápasy a budu klukům určitě fandit, jak jsem jim vždycky fandil. Kladno je můj tým, kde jsem vyrostl, takže se těším, až kluky uvidím v akci. A třeba si tady i pár zápasů brzy zahraju," řekl Plekanec.

Nejvyšší soutěž Plekance pochopitelně láká. „Samozřejmě bych rád hrál extraligu. Mám něco málo v hlavě, ale moc jsem nad tím nepřemýšlel. Až se budu cítit dobře, tak si na ty konkrétní věci sednu s Jardou a dalšími. Budu se rozhodovat podle toho, jak se budu cítit herně,“ řekl stříbrný medailista z MS 2006.

Po příletu z Kanady hned navštívil fyzioterapeuta Pavla Koláře, který jen potvrdil předchozí verdikt ohledně zranění zad. „Jsem rád, že v tom není nic jiného. Je to otázka nějakých dvou týdnů, kdy bych mohl naskočit do ostrého tréninku a zápasu,“ odhadoval Plekanec.

S tréninkem začal už v Montrealu a na led šel i v úterý večer po příletu. S Jágrem si už předtím volali, o možném působení v Kladně se ale ještě nebavili. „Ani slovo. Jen jsem se ptal, jestli tady můžu trénovat, než se do toho dostanu,“ uvedl Plekanec, který po tréninku s Jágrem debatoval na střídačce.

Po pauze se zatím stále necítí ideálně. „Nic moc. Ještě se do toho dostávám. Jsem čtyři týdny zraněný. Už je to lepší a můžu jít do tréninku, ale ještě to není takové, abych mohl dělat víc než teď. Snažím se nabrat kondičku, kterou jsem ztratil,“ uvedl.

Plekanec v minulém týdnu ukončil angažmá v Montrealu, za který v této sezoně odehrál jen tři zápasy. V dresu Canadiens strávil téměř celou dlouholetou kariéru v NHL, jen 17 utkání v minulém ročníku sehrál za Toronto.

Na chvíli odloučen od synů Tomáš Plekanec, který se rozvádí se zpěvačkou a herečkou Lucií Plekancovou Vondráčkovou, zůstane nějakou dobu odloučen od synů. Šestiletý Matyáš a tříletý Adam jsou nadále s bývalou partnerkou v Kanadě. Hokejista nechtěl rozebírat, jak se s nimi uvidí. "Jde o věc, o které moc mluvit nechci. Až bude čas, tak se k tomu vyjádřím," podotkl.

Po odchodu do zámoří v roce 2002 působil Plekanec v Česku pouze v sezoně 2012/13 při výluce NHL. V dresu Kladna tehdy ještě v extralize nastupoval v útoku s Jágrem a Jiřím Tlustým. „Bylo by hezké si spolu s Jardou zahrát, ale já myslím, že on bude hrát ještě tak čtyři pět let, takže to spolu snad ještě zvládneme,“ podotkl Plekanec.

Ani po návratu do Česka se nechystá přehodnotit konec reprezentační kariéry, který ohlásil po květnovém mistrovství světa v Dánsku. „Na tom se opravdu nic nezměnilo,“ uťal případné spekulace majitel dvou světových bronzů z let 2011 a 2012.

A pokud by v budoucnu ještě došlo na zámořské vábení? „Už zůstávám tady. Skončil jsem tam a jak jsem vždy říkal, že se chci vrátit domů po kariéře, tak to platí, to jsem dodržel. Teď si jen vybrat tým, hrát tady a užít si konec kariéry,“ dodal Plekanec.