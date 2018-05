MS V HOKEJI

On už svoje odehrál. O tom nikdo nepochybuje. Tolikrát národnímu týmu pomohl, tolikrát jej podržel. Nyní se s reprezentací loučí jako vážená, respekt budící osobnost.

„Přišel čas na konec, už jsem odjel hodně šampionátů,“ vysvětluje jednoduše své rozhodnutí. Na otázku, na co bude nejvíce vzpomínat, odpověděl bez váhání. „Na všechno.“ Jednotlivé roky nehodlal oddělovat. Plekanec bere věci tak, jak jsou.

Zklamání? „To je vždycky. Člověk chce každý rok bojovat o medaile.“ Parta na šampionátu? „Výborná jako vždycky, je to jedna z věcí, kterou jsem si v nároďáku užíval. Že byla dobrá parta.“

Bez mrknutí oka a se sebejistým hlasem novinářům na letišti po příletu z Dánska rychle vysvětlil, že pro něj reprezentace skončila. „Je na čase, aby to vzali mladí kluci. Měli jsme jich tu spoustu. Jsem rád, že tu s námi mohli být. Nabrali zkušenosti a všechny čeká skvělá budoucnost. Doufám, že jim to vyjde. Budu sledovat, jak se jim daří.“

Jestli něco Plekance letos těšilo, byla to bojovnost a síla týmu. „Když přijeli kluci z NHL, zvětšila se ofenzivní síla, ale už před tím se mi tým líbil. Byla v něm obrovská chuť.“

Plekanec o Nečasovi „Má velkou šanci se dostat do NHL. Hraje výborně. Věřím mu.“

Sám Plekanec budoucnost v NHL teprve bude řešit. Zámoří je pro něj priorita. „Jsem volný hráč, uvidíme. V Montrealu jsem byl vždycky spokojený, uvidíme, jak to plánují. Jestli se jim hodím. Odehrál jsem toho dost, lidi mě znají, vědí, co ode mě můžou očekávat. Buď to ode mě někdo bude chtít, nebo ne. Na to počkám,“ vysvětluje.

Smlouva by měla být jednoletá. Víc nemá smysl. A návrat do Kladna? To zatím na pořadu dne není.