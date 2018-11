Kometa dál posiluje. Jak promluví do Plekancovy přestupové ságy?

Jedna posila půjde do zápasu, druhá usedne na tribunu. A třetí je na cestě? Tolik událostí Kometa Brno v jeden čas dlouho neměla.

Na ledě se v úterý extraligový mistr připravoval na zápas s Pardubicemi, mimo led už se pracovalo na budoucnosti. To se ve stejné době s novým prostředím seznamoval brankář Libor Kašík, naposled hráč ruského Chabarovsku.

Navštívil kabinu Komety, pozdravil se s novými spoluhráči, absolvoval lékařskou prohlídku. O tom, že během reprezentační přestávky do Brna přijde, informovala MF DNES poprvé před dvěma týdny. Kašík to stihl na poslední chvíli.

„Když jsem přemýšlel, kam jít, objevil se zájem z Komety. Byla to po hokejové stránce nejlepší nabídka. Kometa je dvě sezony po sobě nejlepší tým v České republice a taková nabídka do tak silného klubu se neodmítá,“ citoval 26letého gólmana web brněnského klubu.

Trénovat s Kometou se chystá až od středy, proto do zápasu nezasáhne. „Brankáři pro utkání s Pardubicemi budou Karel Vejmelka a Marek Langhamer,“ uvedl brněnský trenér Kamil Pokorný.

Předpoklad je takový, že Langhamer kádr extraligového mistra opustí. Zda to bude do Ruska, což byl původní záměr, nebo někam jinam, pokud by Chabarovsk na jeho příchod nechtěl nebo nemohl dále čekat, bylo zatím otevřené.

Plekanec? Takový hráč se neodmítá

Tím ale proměna Komety nebude ukončená. Další novinky uvidí fanoušci večer při utkání, týkat se budou obrany. Brňané mají s americkým bekem Nicholasem Schausem na soupisce devět obránců. Hrát jich bude sedm. Proto byl stabilní bek Tomáš Bartejs nově dopsán na soupisku prvoligové Třebíče, kde má vyřízené střídavé starty.

„Podívejte se na náš program. Čeká nás 13 zápasů během 26 dní. Potřebujeme široký kádr. Pokud by některý hráč nehrál, tak máme spolupráci v první lize, které určitě využijeme,“ potvrdil Pokorný.

Vedle Bartejse může v obraně Třebíče nastupovat také juniorský reprezentant Dalimil Mikyska. Zbylá sedmička borců by tedy měla být dnes proti Pardubicím v akci.

Nejhlasitěji tikající přestupovou bombou v českém hokeji je ale návrat Tomáše Plekance z Montrealu do extraligy - nebo první ligy, pokud by se rozhodl zakotvit v Kladně. Tahle událost je nejsilnější a zároveň nejtajemnější.

Kamil Pokorný, trenér Komety „O Plekance má zájem velké množství klubů. Určitě by ho všichni rádi viděli v Brně, ale je to věc šéfa Komety. On si mančaft skládá a vždy si to vyřešil.“

„Nemám k tomu co říct,“ pravil trenér Pokorný. „Jak jste slyšeli, o hráče má zájem enormní množství klubů. Určitě by ho všichni rádi viděli v Brně, ale je to věc generálního manažera (Libora Zábranského) a jen on k tomu může říct víc,“ upřesnil.

Zábranský byl ale zaneprázdněný a odpovídat na otázky o Plekancovi, který by měl v týdnu dorazit z Kanady do Česka, tedy nemohl.

„Za sebe můžu říct, že takový hráč se neodmítá. To bychom ale mohli mluvit o dalších, kteří se vrací za zahraničí. Je to vyloženě věc šéfa Komety. On si skládá tým, přivedl si spoustu hráčů a vždy si všechno vyřešil,“ dodal Pokorný.