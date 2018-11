Nejisté osudy trenérů NHL. Ochrana končí, kluby vyhazovem hledají štěstí

Zámořská hokejová liga je jako každý rok nesmírně vyrovnaná. Jedno prohrané utkání katastrofu neznamená. I z posledního místa se dá po lepším období zachránit postup do play off.

Jenže to teď tvrďte manažerům. Hokejisté Los Angeles dosud vyhráli jen sedm utkání, v St. Louis osm, Chicago devět a v Edmontonu deset. Všechny čtyři kluby jsou v Západní konferenci mimo play off a... mají nového trenéra. Po více než 20 odehraných zápasech.

Čtvrtého listopadu dostal padáka John Stevens, trenér Los Angeles. Šestého listopadu skončil v Chicagu po necelých 11 sezonách kouč Joel Quenneville. Od 20. listopadu už St. Louis nevede Mike Yeo. Údajně na palubě letadla se nepříjemnou novinku dozvěděl ve stejný den trenér Edmontonu Todd McLellan.

„Manažeři ví, kdy je změna potřebná. Každý tým věří, že má šanci na vítězství. A někdy potřebujete jen trochu štěstí,“ hodnotí vyhazovy bývalý obránce Scott Stevens - nyní analytik pro NHL.



Jeho tvrzení podporují případy, kdy noví trenéři s týmem opravdu dokráčeli pro pohár. V roce 2009 slavili Penguins s Danem Bylsmou, jenž byl v průběhu sezony povýšen do hlavního týmu z farmy. V Pittsburghu stejný způsob vyšel i v roce 2016 s Mikem Sullivanem. Pro Stanley Cup došel i nový kouč Kings Darryl Sutter v roce 2012. Dva roky před tím se Flyers podívali do finále s Peterem Laviolettem.

Zleva: Todd McLellan, Joel Quenneville a Mike Yeo

Minulá sezona byla stabilní situací trenérů unikátní. Bez vyhazovu trenéra v průběhu základní části se obešla poprvé od sezony 1966/67, kdy v NHL hrálo jen šest klubů. Určitě to ale neznamená, že by posledně byli s výkony trenérů všichni spokojení. Během letošního léta přišlo o práci šest koučů.



Plus již zmínění čtyři v listopadu. Získali tím manažeři čas na zlepšení výkonů? Určitě tím v této sezoně více chrání vlastní pozice. Byť třeba v Chicagu se hněv snáší i na manažera Stana Bowmana.

„Nemůžete vyměnit všechny hráče. Tak vyhodíte trenéra, tím upoutáte pozornost všech,“ myslí si expert televize NBC Pierre McGuire.

Pozice trenéra v NHL je jednoduše vrtkavá.

Nejdéle sloužící je momentálně Jon Cooper z Tampy, jenž je u týmu od roku 2013. „Když strávíte čtyři pět let v dobrém týmu, můžete si říct, že máte štěstí,“ řekl pro zámořský web ESPN Ken Hitchcock.



Mimochodem Hitchcock je právě tím, kdo nahradil McLellana na lavičce Edmontonu. Přitom po konci v Dallasu oznamoval, že už přenechá místa mladším kolegům.

Kdo další může být v ohrožení?

S přibývajícími výsledky se mluví o Davu Hakstolovi, který vede nyní tápající Philadelphii. Za tři roky dvakrát vypadl v prvním kole, klub neprokazuje výrazné pokroky. Přitom velkým talentem oplývají mladíci Ivan Provorov, Travis Konecny nebo Nolan Patrick, jenže to vypadá, jako by všechny kostičky nezapadaly do sebe, Flyers trápí výkyvy formy.

I když Anaheim bojuje o play off, podle webu Sportsnet jeho trenér Randy Carlyle nic jistého nemá. Přitom tým před dvěma lety prokázal, že potenciál má. Tehdy Ducks skončili ve finále konference, loni je zastavilo už druhé kolo. Nová sezona není vůči Anaheimu moc nakloněná. Týmu chyběl Ondřej Kaše, zranění jsou hvězdný Corey Perry, Cam Fowler, Hampus Lindholm nebo Patrick Eaves. I proto Ducks v říjnu prošli krizí, kdy prohráli sedm utkání v řadě.

Strádá i Florida na posledním místě. Trenérovi Bobu Boughnerovi se nedaří s hvězdným Barkovem vytáhnout Panthers do play off. Ani nyní to na úspěch nevypadá, byť se po bídném začátku (2 výhry, 8 porážek) mužstvo zvedá, ztrátu na ostatní dohání těžce. O to hůř to půjde, co se Floridě ošklivě zranil Vincent Trocheck, když si na ledě otočil nohu.

Klid na práci ruší v Ottawě skandály, je ovšem otázka, zda Guy Boucher je tím pravým, s kým by se klub měl rozloučit. Spokojenost nepanuje ani v táboře Penguins pod Mikem Sullivanem.