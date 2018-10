Zákaz pro trenéra Vsetína platí, potvrdil hokejový svaz. Pokutu snížil

Proč by si někdo nechal dát dobrovolně branku? V juniorských ligách od nové sezony platí pravidlo, že po každém zápase, který by jinak normálně skončil po základní hrací době, následuje prodloužení. V něm mohou týmy urvat další bod do tabulky.

Vsetín měl 9. září před koncem utkání za stavu 0:4 vyloučeného hráče na trestné lavici. O tři body ze základní hrací doby už nebojoval, upínal se alespoň na bod, který mohl získat v následném prodloužení.

Proto trenér Jurík přes útočníka Jana Vašenku vzkázal vlastnímu gólmanovi Jakubu Málkovi, ať si nechá vstřelit ještě jednu branku, aby se dorovnal počet hráčů na ledě.