ZVOLNĚNÍ: Vzpoura hostů, posily, smích bratra. Jak se boří/tvoří jistoty

Podobně jako replika učitele Libora Hájka (jaká to náhoda, že se jeho jmenovec snaží probít do NHL v dresu New York Rangers) stále pobaví v hokejové sféře výrok sparťanského manažera Michala Broše.

„Ať tady chytal Čech, Bulhar, Kanaďan, černoch, běloch, zkrátka kdokoli, nikdy to nedopadlo podle představ,“ vyřkl, když Sparta loni angažovala finského gólmana Aittokallia. Ani nevyzpytatelný Seveřan nebyl ten pravý.

Jako by se poslední sezony stalo jistotou, že klub s hrdým „S“ na dresech nenajde při stěžejních momentech sezony v brankovišti jistotu.

Letos by se to mohlo změnit, byť i nejoptimističtější fandové nechtějí nic zakřiknout. Matěj Machovský ale po roční zámořské epizodě zatím září. S úspěšností zákroků 96,08 procent vládne brankářským statistikám.

Najít gólmana, který se nesesype v klíčových chvílích, chce kumšt.

Vždyť i samotní sparťané ztěžka popisují, v čem nyní jejich předsezonní brankářská posila vyniká. „Vidíte to sami. Hlavně nedostává góly,“ pousměje se bek Jan Piskáček.

„Má velkou podporu od všech hráčů před sebou,“ trochu obšírněji rozebírá Machovského čísla jeden z trenérů Jaroslav Nedvěd. „Kluci už v přípravě třeba čtyři sekundy před koncem za rozhodnutého stavu blokovali střely. Snažíme se, aby soupeř neměl druhé třetí dorážky. A co Machovský vidí, nemá problém chytit.“

I díky obětavosti a objevené jistotě mezi tyčemi Sparta sídlí v extraligové tabulce na čtvrté příčce. O skóre před obhájci titulu z Brna.

Kam v Brně nacpou Karabáčka? A snaživci z Boleslavi

Také u Komety se dá hravě objevit hokejová jistota. Vsaďte se, že když se otážete šéfa a kouče Libora Zábranského na potenciální posily, on pod vousy vyloudí jen lišácký úsměv a pronese: „Soupiska se uzavírá až v lednu.“

Svoji oblíbenou mantru potvrdil v pondělí, kdy Kometa podepsala Václava Karabáčka. Už před příchodem 22letého forvarda z Buffala brněnští fandové horlivě dumali, koho v našlapané sestavě nahradí. A to, prosím, nezapomeňme na největší extraligovou ikonu Martina Erata, který se individuálně chystá na opožděný extraligový vstup do sezony.

Seriál Zvolnění Také vás unavují rozbory, ofsajdy, fauly nebo zakázaná uvolnění? Server iDNES.cz přináší pravidelný seriál Zvolnění, ve kterém se reportéři MF DNES budou vážně i nevážně zabývat aktuálním extraligovým děním. 1. díl: A není to málo, Antone Pavloviči? Aneb líný start extraligy

Kometa i bez něj vypadá jako mašina, která funí za třetím titulem v řadě.

Ale i mašina se zadrhne, což její modrobílí stoupenci viděli v neděli.

Mladá Boleslav v Brně zvítězila 2:0 a její současný trenér Vladimír Kýhos mohl zopakovat, že Brno má díky štaci v Kometě stále rád. A jistojistě ho má po víkendu ještě radši. Jeho jméno se totiž po třech boleslavských porážkách skloňovalo, s tím, že by mohl být prvním odvolaným koučem v letošní sezoně.

Přitom Boleslavským nejde upřít snaha. Anebo její hráči jsou placeni od počtu vyprodukovaných střel. Jen považte.

1. kolo s Litvínovem, 34:20 na střely, 3:4 na góly.

2. kolo v Karlových Varech 37:23 na střely, 0:4 na góly.

3. kolo s Vítkovicemi 36:28 na střely, 1:3 na góly.

Až na čtvrtý pokus střeleckou převahu (37:36) Středočeši vyjádřili bodově.

Když se mi brácha směje do obličeje

I proto na extraligovém dně zůstává osamocený Chomutov. Jako jediný ze čtrnácti účastníků nenarazil ani na bod. A kromě bídných výsledků - což mnozí hokejoví znalci před startem extraligy předpovídali - se na Piráty zjevně lepí i smůla.

Něco by o tom mohl povykládat obránce Roland Knot, jenž na zápasy jezdí se třemi hokejkami. Pro jistotu. V nedělním derby proti Litvínovu byl však vůbec rád, že měl s čím dohrát.

„Někdy má člověk hokejku pomalu měsíc, teď zláme dvě za půlku zápasu,“ lamentoval bek, jenž závěrečnou třetinu v Litvínově trnul s poslední holí. „Kdybychom hráli doma, tak skočí chlapi do skladu. Venku bych si musel půjčit hokejku od někoho jiného.“

Robert Sára (Twitter) @RobertSara_26 Dneska odpoledne na Nově dávali film Můj brácha má prima bráchu. Nevím, jestli si ho po dnešním mači v Litvínově zpětně pustí Štěpán Lukeš. #TELH odpovědětretweetoblíbit

Nedělní mač v Litvínově (1:4) si moc neužil ani gólman Pirátů Štěpán Lukeš. Na rozdíl od jeho bratra Františka, který mu dal dva fíky. A to si chomutovský gólman byl navíc jistý, že ho o 13 let starší sourozenec překonal třikrát.

Jednu trefu však litvínovskému útočníkovi odebral videorozhodčí. „Já myslel, že to byl taky jeho gól. On se mi pak totiž smál do obličeje, jako kdyby se trefil sám,“ líčil Štěpán Lukeš.

Brankář Chomutova Štěpán Lukeš smutní, právě ho překonal bratr František Lukeš, litvínovský útočník (druhý zleva v chumlu).

Starší z dvojice věděl, že gól nedal: „Zasmál jsem se mu do obličeje, protože jsem mu clonil, když Hübl střílel. Puk šel mezi nohama mně i Štěpánovi.“

Chomutov by měl co nejdříve zabrat. Jinak může hrozit, že si Lukešovi a extraliga na rodinné souboje ani nestihnou zvyknout...

Nedopatření, ke kterému dochází dvakrát za čtvrtstoletí

Když se řádky stočily k překvapivému vládci extraligy, který se ještě před několika měsíci lopotil v baráži, je téměř jisté, že ještě uslyšíte o Janu Myšákovi.

Litvínovský útočník si v pátek připsal premiérový zásah v nejvyšší soutěži a ve věku 16 let 2 měsíce a 28 dnů se stal druhý nejmladším střelcem v extraligové historii. Rychleji to stihl už jen současný vítkovický kapitán Rostislav Olesz, jenž se v roce 2001 trefil, když byl na světě 16 let a 11 dnů.

Páteční kolo bylo mimořádné i z jiného důvodu. Podruhé za čtvrtstoletí ani v jednom případě neplatilo, že domácí týmy zužitkovaly výhodu vlastního stadionu. Ve třetím kole podruhé v historii samostatné české soutěže zvítězily všechny hostující celky!

Čím to?

„Hokej se vyrovnává, není v něm už slabých soupeřů.“

„Dnes už má každý video.“

Možná i takové odpovědi byste uslyšeli, kdybyste se ptali na názor zainteresovaných. Ale ono je to vlastně fuk. I takhle nějak může vypadat boření extraligových jistot, které se dají obtížněji naplánovat než nákup automobilu, rekreační chaty nebo barevného televizoru, jak si do grafu načrtl „básníkovský“ učitel Hájek.

A díky bohu za tyhle sportovní (ne)jistoty.