Řepík: Síla týmu je ve vyrovnanosti útoků. Přiblížili jsme se čtvrtfinále

To vám ještě druhý gól sebral Horák, protože si ho rozhodčí nevšimli.

Ale to je jedno, nezáleží na tom, kdo dává góly, hlavně, že jsou a vyhráváme.

Opravdu vám to nebylo líto?

Nebylo, i když bude muset zaplatit nějaké pivo. Spíš to byla kuriozita. Už na střídačce jsme si říkali, že ta situace mohla být gól. Rozhodčí stál u tyčky, rozpažil, tak odraz od kamery neviděl.

Jak důležitý byl váš první gól v úvodu?

Docela dost. Po Norsku, kdy jsme vyhráli až v prodloužení, jsme se chtěli soustředit hlavně na začátek, abychom se uklidnili. Zaplaťpánbůh se to podařilo, navíc z přesilovek.

VIDEO: Dobrý nástup, pak trochu chyb a kontrola zápasu, hodnotí hráči Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dalo se proti Slovinsku vůbec zaváhat?

Asi ne. Hlavně v první třetině byl cítit velký rozdíl. Nepustili jsme je k ničemu, hráli skoro pořád u nich ve třetině. Pak jsme asi v hlavách trochu polevili a zápas se vyrovnal. Ale stejně jsme ho kontrolovali. Nějaké chyby dozadu ale byly, toho se musíme vyvarovat.

Které byly největší?

Hlavně jak jsme Slovince pouštěli do přečíslení. To bylo zbytečné. Vždycky je potřeba se koncentrovat na sto procent, i když je to někdy těžší.

Až na Červenkův poslední gól se trefovali hráči z třetí a čtvrté lajny. Ukazuje to na hloubku sestavy?

První dvě lajny tady mají nějaké role. My se snažíme hlavně dobře bránit, ale to neznamená, že bychom nemohli pomáhat směrem dopředu. Vyrovnanost v útoku tam je. Každá lajna může dát góly, což je dobře.

Navíc teď posílí tým ještě Vladimír Sobotka.

Přesně tak. Uvidíme, jak to trenéři poskládají. Sestava vypadá na papíře dobře, hlavní je, abychom v tom pokračovali i v reálu a vyhrávali.

Máte už jistý postup do čtvrtfinále?

Přiblížili jsme se mu, ale pořád chceme vyhrávat, abychom měli co nejlepší pozici. Příští zápas s Francií bude o tom, abychom nakročili k druhému místu, ale ona tady hraje dobře, má skvělé fanoušky. Potrénujeme a připravíme se na ni.