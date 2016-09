Mrázek, nebo Neuvirth? Z boje o brankářskou jedničku vypadl Pavelec

Trenér Jandač o ztrátě Radko Gudase

"V uplynulé sezoně byl nejvytěžovanějším českým bekem v NHL, takže by tuhle roli plnil i v nároďáku. Mohl být v přesilovce a samozřejmě budí na ledě respekt. Je jasné, že jeho ztráta není nic příjemného, štvalo mě to, ale co se dá dělat."