„Pan neznámý“ šéfem. Švédsko i Finsko má pro Světový pohár nové kouče

I zámořští experti si s nimi trochu lámou hlavu. Rikard kdo? A co ten Fin? Není v tom ani tak neúcta, skandinávské trenérské duo Grönborg-Marjamäki vážně nepatří k nejznámějším. Přesto na ně účastníci hokejové slávy v Torontu vsadili. Tady jsou příběhy mužů, kteří se v příštích dnech ve svých vlastech ocitnou pod drobnohledem.

Švédský kouč, co doma mluví jen anglicky

Že má po tolika letech za Atlantikem zámořské srdce i mysl? Nejen to. Rikard Grönborg vlastní americký pas, jeho žena se narodila v Salt Lake City, v jejich domácnosti se hovoří výhradně anglicky... A přesto nyní povede na Světovém poháru rodné Švédsko. Či snad právě proto?

„Je velmi přímý a velmi americký. Tak jak jsou na to hokejisté z NHL zvyklí a jak to mají rádi,“ říká švédské eso v brance Henrik Lundqvist.

Grönborg je spolu s finským kolegou Marjamäkim (a také českým trenérem Josefem Jandačem) pro nezaujaté pozorovatele velmi překvapivou tváří. Možná si pamatujete leda to, jak na ruského kouče Olega Znaroka na mistrovství světa v roce 2014 řval: „Zabiju tě!“ Znarok mu to tehdy oplatil gestem rukou přes krk, čili stejnou výhrůžkou, což byl pořádný skandál. Jenže tahle emotivní chvíle ke Grönborgově kariéře jinak úplně nesedí. Dlouho se totiž rodila v ústraní, nenápadně.

48letý muž odešel do USA v roce 1989, vystudoval tam univerzitu, ve vysokoškolském hokeji působil jako hráč i kouč, trénoval v nižší Western Hockey League. „Je víc Američan nebo Kanaďan než Švéd,“ řekl veterán Daniel Sedin.

Grönborg neskrývá, jak moc jej nová vlast ovlivnila. Vzhledem k tomu, že Švédové z NHL sestavili celý kádr, se právě v potenciální nevýhodě skrývá největší triumf. Hráči si jeho „zámořskost“ chválí. Sedí jim, jak dbá na detaily a strukturu, jak točí hráče na útočná či obranná buly, jak staví speciální formace (uvidíte, jak silné bude první švédské přesilovkové komando). Radí mu legendy Forsberg, Alfredsson, Lidström či Sundin, mužem okamžiku však bude on. A životní šance se už nemůže dočkat.

Finský kouč, co učil hokejistu i nakupovat

První věcí, kterou učinil útočník Joonas Donskoi v rámci nového přístupu k hokeji, byla cesta do samoobsluhy. Pod dohledem trenéra Lauriho Marjamäkiho.

„Musel totiž pochopit, co všechno obnáší být dobrým sportovcem, nejen dobrým hokejistou,“ vysvětloval Marjamäki.

Abychom tento příběh zkrátili: Donskoi už válí v NHL za San Jose Sharks a je v kádru Finska pro Světový pohár. To vede jasně nejmladší mezi šéfy lavičky, jako jediný ještě nedovršil čtyřicítku. Jenže znamená věk v dnešním sportu ještě něco? Lauri Marjamäki (39 let) je nejúspěšnějším finským koučem poslední doby. Dvakrát po sobě získal s Oulu domácí titul.

A právě Donskoi na něj pěje ódy.

Finský trenér Lauri Marjamäki na lavičce národního týmu

„Díky němu moje kariéra nabrala ten správný směr,“ řekl pro The Hockey News. Marjamäki s ním probral vhodné a nevhodné potraviny, načež forvard zhubl pár kilo. Chtěl po něm, aby hrál se zdviženou hlavou a pořídil si delší hokejku, což jej nutilo k vzpřímenějšímu stylu.

„Začali jsme s jednoduchými věcmi. Spánek, trénink, jídlo,“ líčil.

V něčem to připomíná třeba snahu Filipa Pešána o revoluci v hokejovém Liberci: změnu na ledě i v myslích. Slovo „progresivní“ se leckdy zneužívá a vyprazdňuje, ale na Marjamäkiho sedí. Pasuje do hokeje 21. století, v němž nic není náhoda. Dbát na detaily je pro něj samozřejmost. Jako aktivní hokejista neprorazil, ale o to dříve začal budovat trenérskou kariéru. Na olympiádě v Soči jako asistent slavil bronz, jenž vyválčili veteráni Teemu Selänne či Kimmo Timonen; tihle dva i další legenda Saku Koivu jsou nyní finskému nováčkovi na střídačce k dispozici jako poradci.

Současné svěřence do potravin vodit nemusí. Zato by je rád dovedl na vrchol.

Tak jako jeho švédský kolega.