Kapitánem na SP bude Plekanec, start opor Krejčího a Hertla je nejistý

Oficiálně začíná příprava hokejové reprezentace na Světový pohár tuto neděli, kdy se všichni hráči budou hlásit na srazu v Praze. Každého bude čekat oficiální a povinná zdravotní prohlídka. Ve středu mužstvo odletí do Petrohradu, kde ho ve čtvrtek čeká první přípravné utkání proti Rusku. S ním bude hrát hned příští sobotu odvetu v pražské O2 areně. V neděli hokejisté odletí do Pittsburghu, kde je čeká generálka s výběrem severoamerických hráčů do 23 let. Světový pohár začne pro český výběr 17. září duelem proti Kanadě.