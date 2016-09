Český střet s obrem. Hokejisté zahájí Světový pohár proti Kanadě

Tak třeba Steven Stamkos, obávaný kanonýr z Tampy, praví: „Češi mají výborné brankáře, šikovné útočníky a kvalitní defenzivu.“ Jen kousek od něj pro změnu odpovídá Sidney Crosby, hokejová ikona poslední dekády: „Respektujeme každého soupeře, protože každý je na tomto turnaji silný.“ A konečně Claude Giroux, hvězda Philadelphie, přidá: „Češi hrají hodně týmově, což byla jejich síla. A nemají hráče, kteří by to šli na led jen odevzdat. Nejsou to žádní outsideři.“

První zápas v Torontu Kanada – Česko

Hraje se v noci ze soboty na neděli. Přímý přenos vysílá ČT sport, on-line reportáž čtěte na hokej.idnes.cz. Pravděpodobná sestava Česka: Neuvirth, nebo Mrázek - Šustr, Nakládal, Polák, Kempný, Z. Michálek, Jordán - J. Voráček, Plekanec, M. Michálek - Pastrňák, Hanzal, Palát - Hemský, Faksa, Frolík - Jaškin, Sobotka (Birner), Červenka.



Jsou to lichotivé věty, ale ačkoliv jste srdcem Čech, nelze se zbavit dojmu, že jsou diplomatické.

I přes vydařenou přípravu jsou (nejen) Češi pro Kanaďany dál hostem, který byl pozván do Toronta především proto, aby místním pogratuloval k utvrzení jejich hokejové nadvlády.

Kanada vyhrála dvě poslední olympiády i světové šampionáty a v hokejovém žebříčku je č.1. Teď chce být korunována na posvátném území. A tak není pochyb, že v neděli ve 2.00 SEČ čeká český tým střet s obrem, kterého šest let neskolil.

Tým bez chyb?

A že by zrovna dnes mělo 20 tisíc lidí v Air Canada Center vidět utrpení domácích? Nic není nemožné, leč... „Turnaj začíná a oni mohou být pod obrovským tlakem. Mít lepší dovednosti, hrát s větším sebevědomím, ale taky jsou to jenom lidi a zápas začíná 0:0. Máme stejnou šanci,“ míní trenér Václav Prospal.

Lze namítnout, že každý zápas začíná za stavu 0:0, a to i tehdy, kdyby se Kanadě postavily třeba Řisuty.

Hokejová kvalita ale mluví jasně. Tady je srovnání, jak odlišené role mají čeští a kanadští hráči v NHL:

– Kanada má na Světovém poháru osm hráčů, kteří jsou ve svých klubech kapitány, dalších šest je asistentů. Z Čechů jen Plekanec a Hanzal nosí na dresech „áčko“.

– Braden Holtby, současný držitel Vezina trophy pro nejlepšího brankáře NHL, je až dvojkou, protože pozice č. 1 znovu patří uzdravenému Careymu Priceovi z Montrealu.

– sedm kanadských beků dohromady v NHL odehrálo 4 642 zápasů, ti čeští 1 679.

– A útok? V minulé sezoně dal v NHL 356 branek a hned šest kanadských útočníků překonalo 30 gólů. To z Čechů je nejlepší Palát s 16 brankami a 30 gólů za sezonu nastříleli v NHL od roku 2010 jen Hudler, Vrbata (dvakrát) a Milan Michálek. V sestavě je jen ten poslední.

Můžete tým Kanady rozebírat ze všech možných úhlů, aby nakonec platila univerzální odpověď Martina Ručinského, generálního manažera reprezentace: „Ten tým nemá slabiny.“ Už dávno není Kanada soubor namyšlených hvězd, funguje jako dobře vyvážený celek.

„Jsou to vynikající osobnosti, které jsou pod vedením Mika Babcocka schopny zapomenout na své role v klubech. Tam jsou lídry, tady se umějí obětovat pro reprezentaci,“ popisuje Prospal. „Ale nehrajeme s nimi sérii, jen jeden zápas. A v něm se může stát cokoliv.“

Bude to právě v noci na neděli?