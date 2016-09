Plekancovi sudí vysvětlovali, proč uznali sporný gól. Co od nich slyšel?

Plekanec pak jen zakroutil hlavou a ještě chvíli protestoval. Po zápase následně novinářům vysvětloval: „Nerozumím tomu, jak můžou vědět, že by to nestihl. Ale to nemá cenu řešit.“

Co tedy rozhodlo?

Prvních deset minut jsme hráli podle našich představ. Pak jsme udělali pár chyb, oni je využili a za stavu 0:3 se už hraje těžko. Kdybychom dali hned zkraje při šancích gól, třeba bychom si víc věřili a vydrželi u hry, kterou jsme si naplánovali.

Dokázala Kanada, že je nejlepší tým světa?

Jasně. Oni se pak na nás valili z jedné strany, z druhé. Mají to sebevědomí. Dokud jsme je v těch deseti minutách drželi, tak jsme taky viděli, že se jim to nelíbí, že v obranné třetině nejsou rádi. Ale deset minut je strašně málo na to, abychom uspěli v celém zápase.

Jak se dá teď vysoká porážka setřást?

Zklamání je obrovské. Chtěli jsme jim vzdorovat víc, než jsme vzdorovali. Ale za chvíli zase hrajeme, nemáme ani dva dny volna. Musíme přepnout na další zápas, odpočinout si. Trochu pobruslit a připravit se.

Český kapitán Tomáš Plekanec přepadává přes kanadského soupeře Vlasice.

Co říkáte na výkon brankáře Neuvirtha?

Jednoznačně byl naším nejlepším hráčem. Ještě chytil spoustu šancí, pár nájezdů. Šlo na něj padesát střel.

Podobně si vedl i kanadský Price, váš spoluhráč z Montrealu. Nevypadal, že by byl po zdravotní pauze nerozchytaný.

Měli jsme na něj pár nepříjemných střel, takových tečovaných. Pár nebezpečných závarů. Kdyby tam něco spadlo, třeba by to vypadalo jinak. Ale od druhé třetiny jsme moc příležitostí neměli, takže jsme ho moc neprověřili.

Myslíte, že se před třetí brankou měl pískat Crosbyho faul na Kempného?

Ne. Ptal jsem se trenérů, kteří se na tu situaci dívali a tvrdili, že to faul nebyl. Škoda, dostali jsme gól do šatny.

Který pak rozhodl?

Nevím... Měli jsme třetinu uhrát na 0:0. Nebo aspoň 0:1. Začátek se povedl, tak jsme hráli v přípravě. Chtělo to vydržet takhle celý zápas, pak budeme mít šanci na lepší výsledky.

Co tedy zlepšit?

Všechno. Hrát dobře celých šedesát minut. Góly nás nesmí takhle srazit. Samozřejmě je to těžké, když prohráváte o tři. Ale my jsme odešli, vyklidili jsme hřiště.

Tým Evropy překvapivě porazil USA. Je to pro vás varování?

Oni mají dobrý mančaft. Papírově tam jsou samí super hráči, takže to nebude o moc jednodušší, než to bylo s Kanadou. Pokud chceme zůstat v turnaji, musíme něco uhrát. Musíme si odpočinout, zapomenout na to a poučit se, abychom vydrželi víc než deset minut.