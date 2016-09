Vůjtek se vrací do Vítkovic, bude trenérským konzultantem

„Není to tak, že bych jim šel radit a mluvit do práce. To v žádném případě. Vyloženě jim budu nápomocen pouze v případě, že o to sami budou stát. Pak jim řeknu svůj názor na věc, ale rozhodnutí bude čistě na nich,“ uvedl Vůjtek.

Jeho role konzultanta se ale na konci roku ve čtyřech zápasech změní. Vůjtek převezme vládu na střídačce po dobu Petrovy účasti s reprezentační dvacítkou na mistrovství světa. Půjde o utkání s Brnem, Karlovými Vary, Mladou Boleslaví a Litvínovem.

„Pravda je, že tam už jsem moc nechtěl. Pro mě bylo ale podstatné, že ten první podnět vzešel přímo od obou trenérů. Vůbec to není tak, že bych se někam tlačil. Ale samozřejmě jsem rád, že Vítkovicím nějak můžu být nápomocný a že zůstanu dále u hokeje,“ řekl Vůjtek, který u národního týmu skončil po letošním mistrovství světa v Moskvě.

Vítkovice o zkušenosti renomovaného odborníka, který získal i dva tituly s ruskou Jaroslavlí, stály v podstatě hned, když vyšlo najevo, že Vůjtek opustí reprezentaci.

„Během léta jsme spolu často jednali. Pan Vůjtek se pravidelně potkával i s Jakubem Petrem a Pavlem Trnkou. Spousta trenérů tuhle možnost spolupráce vítá, pro mladé kouče je to cenné usměrnění a předání zkušeností,“ uvedl majitel klubu Aleš Pavlík.