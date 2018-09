Černý kůň hokejové extraligy? Vítkovice mohou vystoupat vysoko

Věřte tomu, nebo ne, Ostravané skutečně stoupají vzhůru. Nejde o náhodu, klub se zlepšuje každým rokem. Své možnosti naznačil už v uplynulé sezoně, kdy na přelomu roku udivoval skvělými výkony a výsledky. Nakonec vypadl v předkole play off.

„Úspěch bude záviset hodně na tom, jestli se zkraje chytneme bodově. Kdyby se to povedlo, tak myslím, že bychom tyhle zmiňované výkony mohly zopakovat po celou sezonu,“ věří Vladimír Vůjtek starší, který ve Vítkovicích pracuje jako poradce trenérského štábu.

Ten kromě Petra tvoří ještě asistent Pavel Trnka. Také on má podíl na vzestupné tendenci Vítkovic: oba trenéři působili u mládežnických výběrů a velice dobře znají nastupující generaci hráčů ve věku od 22 do 24 let. Právě na ně v Ostravě sází.

„Těží z toho. Znají jejich povahy a vědí, co od nich čekat. Je logické, že se při výběru skladby týmu soustředí na ně,“ vypráví Vůjtek.

Pro Vítkovice je tato strategie zřejmě jedinou cestou k úspěchu, protože si nemohou dovolit přivádět hotové hvězdy. O to víc vyniká přínos Petra s Trnkou, kteří umí s citem vybrat správné hráče, kteří zapadnou do jejich konceptu.

Ten je založený především na přímočarosti, tahu na bránu a rychlém přechodu středního pásma. Je to přesně ten styl hokeje, který předvádí mladé výběry USA a Kanady nebo který se razí v zámořské NHL. „Je to nahoru dolů s hlavním úkolem nenechat se přečíslit,“ popisuje Vůjtek.

Na takový styl je však potřeba mít mužstvo řádně připravené po fyzické, ale i taktické stránce, aby sprinty nebyly nesmyslné. „Musí být účelové, to je opravdu otázka náročných a dlouhodobých tréninků. Vítkovice by mohly být hodně vysoko, protože za poslední dva roky téměř nemění kádr, vždy jen hráče za hráče. Kluci mají styl zažitý a propracovaný.“

Přestože Vítkovice sází především na kolektivní výkon, tak mají v každé řadě lídry. Největší opora je brance, kde zůstal Patrik Bartošák, v obraně situaci komplikuje odchod Lukáše Kloka do Slovanu Bratislava. Trenéři doufají, že ho dokáže nahradit někdo z mladých.

A menší nervozita panuje ohledně střílení gólů, protože borci, od kterých se to v klubu čeká, svou roli v přípravě neplní, byť si mužstvo dokáže vytvářet šance.



Přesto v kabině panuje sebevědomá atmosféra, hráči už dávno zjistili, že jsou schopni odehrát s každým protivníkem vyrovnanou partii. A šanci na úspěšný rok vycítili i fanoušci, kteří jsou plní očekávání.

Celou mozaiku doplňuje svými názory a pohledy Vůjtek coby zkušený kouč a stratég. Jaká je jeho role? Účastní se diskuzí o stavbě týmu, zápasech a soupeřích. „Říkáme, co se nám líbilo, co se povedlo a co ne. Kluci tráví hodně času u videa, mají prostudovaného každého protivníka, vědí o každém hráči. Bavíme se o tom, jestli by bylo lepší hrát ze zabezpečené obrany nebo nátlakově. Rozhodnutí je ale na nich,“ říká.

Už brzy se ukáže, kde jsou limity téhle chemie.