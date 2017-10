Calgary? Jágr může vydřít výsadní postavení, dravý tým se porve o play-off

Šortky vymění za zimní bundu, pozici jednoho z nejlépe placených hráčů zase za roli skromně placeného veterána.

Před Jágrem leží tak trochu neznámá, dříve nepoznaná výzva.

Calgary spoléhá na mladé, hladové mužstvo, které již má své vůdčí osobnosti. Obranu řídí takřka dvoumetrový Kanaďan Dougie Hamilton, ofenzívu táhne především americký střízlík Johnny Gaudreau, úlohu střelce plní další talent Sean Monahan.

Pod kůži se soupeřům umí dostat Matthew Tkachuk, s jehož otcem Keithem se Jágr dlouhá léta potkával na ledě, dokonce jsou stejný ročník a shodně byli draftováni v roce 1990.

Zkušenosti z vyřazovacích bojů pak s ostatními sdílí těžkými bitvami protřelý Troy Brouwer, kapitánem je všestranný zadák Mark Giordano. Tolik vyhlíženou jistotu v brankovišti má konečně přinést rtuťovitý čahoun Mike Smith.

Konkurentem i Baby Jagr

Jágr má kádr vhodně doplnit, zvýšit konkurenci v útoku, pomoci svou poziční hrou a produktivitou. Na pravém křídle mu konkurenty budou Micheal Ferland, Troy Brouwer či Michael Frolík.

Ne, ani jeden nutně není lepší než česká legenda, nicméně Ferland je v první formaci vedle Gaudreaua s Monahanem jako doma, Frolík zase pravidelně hrává s Tkachukem a Mikaelem Backlundem. „V minulé sezoně nám to fungovalo,“ pochvaloval si Frolík si souhru druhého útoku Calgary.

Ten nejspíš kouč Glen Gulutzan nebude chtít roztrhnout.

Ve třetí řadě uměl své odvést Brouwer, nyní ale patrně doplatí na Jágrův příchod. Web Daily Faceoff odhaduje, že právě na jeho místě pětačtyřicetiletý Čech začne.

Nikde není napsáno, že se časem Jágr neposune v hierarchii výš, třeba až ke Gaudreauovi s Monahanem, své postavení si ale bude muset vydřít.

Sám se v minulosti opakovaně zaklínal tím, že vysoký plat by mu zajistil lepší pozici. Nyní si vyzkouší, jaké to je hrát „jen“ za milion dolarů. Přitom Florida mu letos vyplatila 5,5 milionu.

Co se pro dvojnásobného mistra světa patrně nemění, je role mentora. „Staršího hráče potřebujeme,“ připustil v létě Frolík s tím, že by angažování slavnějšího krajana pro Calgary dávalo smysl. „Bylo by to logické.“

Jágr tradičně předá cenné postřehy, zkusí ostatní nakazit svou proslulou tréninkovou, pracovní morálkou.

V Calgary by zase rádi hráli play-off. V minulé sezoně se tam dostalo progresivní mužstvo po roční odmlce, rychle vypadlo proti Anaheimu. „Byli jsme šťastní, že jsme tam postoupili. Z vyřazení se poučíme, získali jsme zkušenosti a pomůže nám to budoucna,“ tvrdí Frolík, dříve přezdívaný „Baby Jágr“.

Čerstvé odhady, na co může Calgary pomýšlet v novém ročníku, mluví o náročném a srdnatém boji o postup do vyřazovacích bojů. Do poslední chvíle. Bude-li úspěšný, to se teprve uvidí.

Kanadský klub oproti jaru neoslabil, ani extrémně neposílil a má se pohybovat na hraně elitní osmičky Západní konference. V té bude Jágr hrát teprve podruhé ve své kariéře, před čtyřmi lety krátce posílil Dallas.

Jaké to přináší nepříjemnosti? Celky ze „Západu“ obecně víc cestují, což pro stárnoucí tělo prošedivělého forvarda jistě nebude vítanou novinkou. Zároveň Jágrovi při regeneraci nepomůže ani chlad ropou nasáklé, mrazivé provincie Alberta.

Zdá se to jako příliš velká výzva?

Setkání se starým známým

Majiteli dvou prstenů pro vítěze Stanley Cupu jistě pomůže, že dobře zná trenéra Gulutzana. Setkal se s ním v Dallasu a o rok starší Kanaďan chová k českému mistrovi značný respekt.

Ostatně zkraje letošního roku se rozplýval nad Jágrovou hokejovou inteligencí: „I když už není tak rychlý, jak býval, tak je pořád silnější na puku než většina ostatních kluků z celé ligy. Možná nejpůsobivější je jeho hokejové IQ, jež přesahuje jakékoli grafy,“ smekl Gulutzan.

„Pamatuju si, jak jsme v Dallasu stříhali klipy a jako celý trenérský štáb byli úplně u vytržení. Jágr na nich byl úžasný a my říkali: Bože, jak tohle dokázal? Umí dávat góly, umí nahrávat, zvládá všechno,“ dodal.

Gulutzan tedy zřejmě dokonale ví, pro jaké herní situace Jágra využívat. Takřka jisté je, že mu dá dostatek minut při přesilových hrách.

V těch se částečně maže jeho nevýhoda v podobě slabšího pohybu.

Třeba během některé z početní výhod rozhodne i „Bitvu o Albertu,“ jak se říká klasickým duelům s Edmontonem.

Oba rivaly ze stejné provincie spojuje to, že po dlouhých a bolestných letech porážek konečně vítězí a hlavně díky mladé krvi se vrátili do play-off. Jágr pozná atmosféru těchto soubojů poprvé v kariéře.

I ve svém věku a během deváté štace v NHL má stále co objevovat...