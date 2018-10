ZVOLNĚNÍ: Sto milionů důvodů, proč Litvínov ční nad Chomutovem

Vnímám ty dva kontrastní světy osobně.

Nadšení na Hlinkově stadionu a elektrizující atmosféra, unylá a rozpačitá kulisa v Rocknet aréně. Semknutá Verva, kterou máloco rozhodí, křehcí Piráti, které rozbije sebemenší úlet. Bodavá síla útočných litvínovských vos, střelecká lopota sedřených chomutovských Burlaků. Zlatohelmovské zákroky mazáka Januse, silvestrovské nonsensy mladých gólmanů Pirátů. Vedení v tabulce proti bezbodovému dnu.

Přitom, a to je ten paradox, byl v minulé sezoně Litvínov sám na infarkt.

Barážová spása v posledním zápase spustila očistu klubu, který se nezvykle dlouho nemohl probrat z pomistrovské kocoviny. Letní čárymáry po abdikaci zlatého generálního manažera Roberta Kysely pomohly osvěžit vzduch. A ještě nedávno vyděšený hockeytown zase pulsuje jako fungující rodina, což mu už v baráži pomohlo.

Litvínovský Jakub Petružálek při děkovačce po výhře nad Hradcem.

Na rodinné atmosféře si ve Vervě zakládají. Hráči nebo vedení debatují s fanoušky klidně v hospodě, každý ví o každém všechno a třeba v neděli při zápase s Hradcem Králové v zápise o utkání stálo: časoměřič Miroslav Petružálek st., hlasatel Miroslav Petružálek ml., útočník Vervy Jakub Petružálek.



„Je tady takový klid!“ vystihl to brankář Jaroslav Janus.

A když se k tomu poprvé v historii přidal rozpočet dotýkající se stomilionové hranice, jsou z toho rozjezdy jak pro hvězdy.

Piráti se stomilionovým balíkem nakládali už před šesti lety jako nováček, jenže v poslední době to je finanční sešup po nakloněné rovině. Loňské prodlení ve výplatách jim neudělalo dobrou reklamu. „Vzhledem k tomu, jaké finanční problémy měl Chomutov poslední sezonu, tak si myslím, že moc kvalitních hráčů nebo extratřída, která by dokázala rozhodovat zápasy, se sem nepožene,“ pravil plzeňský kanonýr Vojtěch Němec, když Piráty potupil při devastaci 9:2 čtyřmi góly.



Chomutovu postupně zmizely osobnosti Červenka, Rutta, Vondrka, Kämpf, bratři Kašové či talent Lauko, to se muselo projevit. Trenér Vladimír Růžička vsadil na bojovnost, jenže jen s ní to nepůjde. I on se zdál zkraje sezony odevzdaný; když ve 3. kole ztráceli Piráti 1:3 s Libercem, nesáhl ke hře bez brankáře. Pro Růžičku až nevídané. Možná jeho drajv tlumily i soukromé problémy, ale teď už mu zase svítí oči, když mluví o posilách, o výzvě vytáhnout Piráty z bryndy. Už zase hoří, což je první předpoklad, aby zapálil druhé.

Litvínov je teď za boháče a Chomutov za chuďase. Peněžně i bodově. Bývalo to jinak, může být zase. Mezitím se budou fanoušci ze severu hecovat a špičkovat, kotelníci až válčit. Když verváci mluví o Pirátech, častují je výrazy jako Primáti, Somálci, Chomouti, z druhé strany zase zní Čmoudi, zatáčka za Mostem, díra za Staliňákem.



Barvitý Litvínov je oblíbený díky své tradici, díky vyhlášené útočné škole, díky českým zlatým úspěchům, které včetně olympijského Nagana nesly výrazný černožlutý podpis. Zato do Chomutova, v současnosti pobledlého, si fanoušci soupeřů rádi rýpnou, že to je umělý klub. Přitom i on má bohatou historii. Tu nálepku kdysi dostal po nákupu prvoligové licence od Ústí a po zbrojení na postup do extraligy. Přitom jeho pirátská značka patří k tomu nejlepšímu na české sportovní scéně a mládež taky; poslední exporty do zámoří jsou toho důkazem.

Jsou to dva světy. Zdráhám se říct, že některý je lepší, byť hokej mě spíš než v moderní aréně strhne víc na stařičkém litvínovském zimáku. I když tam člověk v zimě klepe kosu jako filmový František Koudelka nejtek, akustika, sevřené tribuny i genius loci mi při zápase přivodí „zimomriavky“.

Radek Duda se proti Pardubicím představil znovu v chomutovském dresu.

Ty světy jsou prostě jiné, aktuálně i tabulkově. A teď je propojuje jméno jednoho spasitele. Aby zůstaly extraligové, k tomu jedněm pomáhal a druhým pomáhá hokejový svéráz Radek Duda. V baráži 2016 Litvínovu viditelně prospěl. Teď chce vybláznit svou přítomností i hrou Piráty, o kterých nedávno v novinách napsal, že „mají hodně dělníků a nedostatek hokejové kvality.“



Do montérek! Bude to pořádná šichta.