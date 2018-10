ZVOLNĚNÍ: Přestárlá extraliga. Mládí není zásluha, ale nedostatkové zboží

„Je doba, kdy by každý chtěl hrát s mladými, což nějakým způsobem chápu, ale přijde mi, že kolikrát to je i na sílu,“ líčil 31letý Smoleňák. „Tím pádem jsme my starší v pozadí.“

Omladit. Zrychlit. Získat šmrnc.

Takový trend se razí v NHL. Šíří se do Evropy. K podobnému stylu směřují týmy na mezinárodní scéně. A slaví s ním úspěch.

„Honzíkova“ cesta Příběh litvínovského talentu Jana Myšáka

Obdobně se snaží reagovat i české kluby. Do kádrů zapracovávají junáky a odchovance. Chlubí se bažanty, kteří se uchytí mezi dospělou elitou. Poslední týdny oživuje extraligu 16letý útočník Jan Myšák, jemuž dávají šanci v Litvínově. Jako by však příběh šikovného zelenáče přikrášloval ne zcela přívětivou extraligovou realitu.

Liga rozhodně „nemládne“. A pokud ano, tak jen zdánlivě.

V nejvyšší soutěži se dál hojně sází na třicátníky. Jako výstižný příklad může posloužit právě angažování Smoleňáka do Hradce, ze kterého před sezonou zněla slova o nové koncepci a sázce na mladší hokejisty.

Schází trenérům kuráž, nebo mladíkům talent?

Věkový průměr sestavy Mountfieldu v nedělním zápase byl poměrně vysoký - 27,42 let, což Hradec řadí zhruba do extraligového středu v téhle statistice. Nejstarší skvadru v posledním kole sestavila Olomouc. Hanáci v Litvínově vyrukovali s mančaftem, jehož průměrný hráč měl 28,8 let! Nad požehnanou cifru 28 a půl roku se vydrápaly i sestavy Plzně a Pardubic.

Ale zpět k Olomouci. V jejím dresu se klouzalo hned deset hokejistů z věkové kategorie 30+ (!), v úplném úvodu extraligy nasazovala například mistrovská Kometa dokonce třicátníků jedenáct.

Jasně, je naprosto legitimní a pochopitelné, že extraligové kluby a jejich šéfové raději zvolí jistotu a prověřené borce. Velká většina klubů je nějakým (přímým, nebo nepřímým) způsobem závislá na výsledcích.

Litvínovský talent Jan Myšák naskočil do extraligy v šestnácti letech.

Průměrné stáři extraligových soupisek se pohybuje mezi 25 až 28 roky, zápasová skutečnost bývá zpravidla ještě o něco vyšší (viz box níže). Je přinejmenším mrzuté, že v tuzemském hokeji neplatí přímá úměra mezi pojmy „být v extraligovém kádru“ a „hrát extraligu“. Jakoby by scházela manažerům a trenérům kuráž vypustit mladé dravce na led. Nebo snad teenageři postrádají dostatek talentu a píle?

Průměrný věk 1. Vítkovice 25,37 (26,8)

2. Zlín 25,90 (26.75)

3. Sparta 25,97 (27,35)

4. Hradec 26,10 (27,42)

5. Mladá Boleslav 26,24 (27,57)

6. Liberec 26,58 (27,95)

7. Chomutov 26,61 (28,2)

8. Brno 26,77 (28,3)

9. Karlovy Vary 26,80 (27,05)

10. Třinec 27,06 (27,4)

11. Pardubice 27,32 (28,55)

12. Plzeň 27,38 (28,55)

13. Olomouc 27,81 (28,8)

14. Litvínov 28,00 (28) První údaj uvádí průměrný věk extraligové soupisky. Číslo v závorce je průměrný věk poslední sestavy.

Těžko říct, kde přesně leží pravda. „Mládí není zásluha,“ tvrdil opakovaně bývalý reprezentační kouč Josef Jandač. A podobný názor měla a má řada dalších trenérů a osobností.

Mládí vskutku není zásluha, ale poslední roky spíš nedostatkové extraligové zboží, což pro český hokeji stav nevěstí příliš dobrého.

Oproti předchozím sezonám se věkové průměry nepatrně snižují. Stále se dají objevit klenoty, ale je to náročnější fuška než v minulosti.

Na přelomu tisíciletí, kdy čeští reprezentanti na šampionátech patřili k absolutní špičce, byl například věkový průměr o dost nižší. „Nejmladší“ Slavia měla v sezoně 2000/2001 průměr 24,09 let. Tehdejší suverénně nejstarší soupiska Znojma (26,97) by se v aktuální sezoně zařadila někam do poloviny tabulky.

Více vypovídající jsou česká numera v porovnání s elitními severskými ligami. Finské celky KooKoo a Lahti Pelicans stlačily týmový průměr pod 24 let. Nejstarší švédský tým Brynäs by se zase s průměrem 26,59 let byl v extralize druhý nejmladší!

Bez teenagera hrála polovina extraligy

Vše berte spíše jako hrátky s čísly, byť leccos mohou naznačovat. Daleko podstatnější než průměry jsou počty teenagerů, kteří hrají extraligu. A těch není mnoho. Naposledy jich o víkendu zasáhlo do hry pouze devět, řada z nich navíc plnila jen epizodní roličku. Polovina týmů (Chomutov, Plzeň, Mladá Boleslav, Pardubice, Karlovy Vary, Sparta a Hradec) neměla žádného náctiletého benjamínka v sestavě.

Čistě pro srovnání: v posledním kompletním kole švédské ligy hrálo 28 teenagerů.

I proto budou dál nastávat situace, že česká omladina bude prchat za perspektivnějším rozvojem na sever Evropy.

I proto budou dál poutat pozornost ojedinělejší případy mimořádně nadaných klučinů, jako byl brněnský Martin Nečas nebo v současnosti Jan Myšák.

Mimochodem, oba zmíněné junáky o víkendu trumfl havířovský Maxim Mastič, který v 15 letech debutoval mezi seniory v prvoligovém duelu proti Českým Budějovicím. S Nečasem nebo Myšákem se však na reprezentačním srazu nepotká. Mastič se narodil v Německu a reprezentuje Slovensko...