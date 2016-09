Hokejisté přišli o eso pro Světový pohár, Krejčí nakonec nepřijede

„Byli jsme s Krejčou v kontaktu: cítil se dobře a já jsem věřil, že to i dobře dopadne. Bohužel přišla zpráva, že mu start doktoři rezolutně zakázali. Ještě několik týdnů nebude ve stoprocentním stavu. Je to pro nás obrovská ztráta, měl to být náš klíčový hráč - první nebo druhý centr. Vzhledem k tomu, že nemáme beky pro přesilovky, měl navíc být ohromně důležitý také v přesilovkách na modré. Náhradníka budeme řešit, jasno chceme mít nejpozději do neděle.“

Martin Ručinský, generální manažer českého týmu pro Světový pohár