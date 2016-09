My Slováci už tým z NHL nesložíme, uznává útočník Hossa

„Někteří lidi na Slovensku jsou naštvaní, že nás na Světový pohár nevzali, ale vždyť my bychom tady nedokázali konkurovat,“ říká upřímně 37letý útočník.

A se třemi Stanley Cupy i hrající slovenská legenda.

Obvyklá otázka zní: Budou mít hráči v evropském výběru motivaci? Budou se na začátku sezony vrhat do střel?

Jasně – raději bychom všichni z těch osmi zemí reprezentovali tu svou. Ale NHL to udělala takhle. Vytvořila smíšený výběr Evropy, ale motivace nám chybět nebude. Když se hodí puk, každý hraje hokej, jak je zvyklý. Chce na ledě ukázat to nejlepší, má v sobě touhu vyhrát. Odhodlání chybět nebude. Hned první zápas hrajeme proti USA (dnes, 21.30) a moc je toužíme porazit. Náš tým se formuje a každý se tady chce vytáhnout.

Jak se však u umělého celku tvoří týmová chemie?

Měli jsme pár společných večeří, ale známe se z ligy. Myslím, že nám pomohl ten společný týden, po kterém jsme skutečně jako jeden tým. Dali jsme si i pár golfových partiček, tam jsme se ještě víc sblížili. Postupně se to zlepšuje. Všichni hráči jsou fajn.

Jenže identifikují se slovenští fanoušci vůbec s tímhle týmem?

To nevím. Je to rozdělené. Někteří možná budou v noci vstávat a fandit nám, jiní ne, jelikož jsou naštvaní, že turnaj nehraje slovenský tým. Že nás sem nevzali. Ale to je těžké, jelikož v NHL máme aktuálně šest sedm hráčů. NHL nám nedovolila vytvořit mužstvo, protože těm nejlepším bychom asi nemohli konkurovat.

To Česku by se pro změnu pár slovenských hráčů hodilo. Nestálo by za to vytvořit československý tým?

To je zajímavá myšlenka, to mě nenapadlo. Ale vy máte pořád dost hráčů v NHL i další kvalitní v Evropě, takže mančaft složíte. Nevím sice, jak to v Česku bude za pár let, ale teď ten výběr máte ještě dobrý. (V minulé sezoně NHL nastoupilo 12 slovenských hokejistů a 39 českých.)

Myslím, že obě země trápí stejné hokejové potíže. Lepší se u vás výchova mladých?

Devět až deset měsíců žiju mimo Slovensko, neznám úplně podrobnosti. Ale co vím, tak po hráčích jako Chára, Gáborík nebo já bude díra. Máme dva tři kvalitní hokejisty ve věku kolem 25 let, ale to je málo. Slyšel jsem, že máme nějaké talenty ve věku okolo sedmnácti osmnácti, kteří půjdou po sezoně na draft. Je však otázka, jestli to bude stačit.

Jste z Trenčína, slovenské hokejové bašty. Láká dnes vůbec děti hokej?

Už to není, jako to bývalo, kdy jsme v létě trénovali a na ledě se skoro nedalo hnout. Naše extraliga už není tak silná, Richard Lintner (šéf soutěže) s ní však dělá, co může. A dělá to moderně. Takže myslím, že se to za pár let otočí.

Pomohlo i radikální řešení, když více než 50 slovenských hráčů bojkotovalo kvůli bídné hokejové situaci reprezentaci?

Teď byly regulérní volby. Dotyční si zvolili, koho chtěli, bylo to těsné. Potřebujeme však novou krev, nové lidi. Neříkám, že ti, co tam byli, to nedělali dobře. Ale i tady je potřeba obměna, dodat novou energii. Snad nám to brzy ponese ovoce.

Vy sám chcete po hokejové kariéře pomáhat? Třeba trénovat?

Vezmu si čas. A když mi bude hokej chybět a bavit mě to, proč ne. Ale v Trenčíně jsem postavil sportovní centrum. Máme dva zimní stadiony, což na malé město stačí. Když nebude, můžeme to rozšířit.

Zpět ke Světovému poháru. Bude to v pondělí proti Česku pro vás ještě speciální zápas?

Určitě. Když nastupujete proti českému týmu, vždycky je to něco extra. I když nepůjde o olympiádu nebo mistrovství světa. Musím říct, že Češi všechny překvapili. Já je na rozdíl od jiných nedával na poslední místo, protože vím, jakou mají sílu. A oni to zase potvrdili.

Zmínil jste olympiádu. Budou na ní hrát hokejisté z NHL?

Bude zajímavé, jak se NHL po Světovém poháru rozhodne. Věřím, že hráče nechá reprezentovat. Olympiáda je výborný turnaj, ale vezmeme-li to z pohledu byznysu, tak by si NHL raději dělala turnaj sama.