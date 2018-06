POHLED: Proč by Vegas nemělo tolik vadit, pokud nevyhraje

Je to logické, na druhou stranu se dá říci, že strmá cesta až na vrchol by mohla být svým způsobem kontraproduktivní.

Bitva o Stanley Cup Vegas - Washington 1:3 na zápasy Vegas - Washington 6:4

Vegas - Washington 2:3

Washington - Vegas 3:1

Washington - Vegas 6:2

Jistě můžete namítnout, že takový úspěch už se nemusí nikdy povést. Že je docela pravděpodobné, že řada hráčů ze současného týmu Golden Knights se k němu v budoucnu ani nepřiblíží. Že to tedy nedává smysl.

Ovšem v případě Las Vegas je všechno jiné, není to standardní klub. Letošní tažení z něj udělalo jednu z nejexkluzivnějších adres v NHL. Hokej v poušti zakořenil, frenetická atmosféra na stadionu se dá srovnávat s montrealskou, jež byla považovaná za nepřekonatelnou.

Ve Vegas zkrátka dřímá potenciál. Podmínky pro úspěch jsou nastaveny. Získat všechno hned by mohlo přinést uspokojení a namlsanost. Zvlášť v místě, které nemá hokejovou tradici.

V létě hovořili majitelé o tom, že prvním cílem je vůbec postoupit do play off, v dalších sezonách posunout mančaft do ligové špičky a do šesti let dosáhnout na pohár.

Úžasná cesta do finále Stanley Cupu jim všechno usnadňuje. Hokej ve Vegas může být stejně výdělečný byznys jako otevřít si kasino. Motivace a očekávání, které by mohly vyprchat, teď budou ještě intenzivnější.

Golden Knights budou v následující sezoně patřit k favoritům NHL především díky tomu, že budou disponovat téměř stejným kádrem. Fleury, jistota v bráně, která má obrovský podíl na snové jízdě, má smlouvu na další rok. Zůstane víceméně celé jádro mužstva, které nejspíš ještě posílí.

Klub má totiž druhý nejnižší rozpočet na platy v celé NHL. A majitelé moc dobře vědí, že tahle investice se jim vzhledem k zájmu publika rozhodně vyplatí. Je potřeba využít euforie, aby se z Vegas stal v hokejovém světě trvalý pojem. Aby letošní cesta nebyla jen šťastnou sázkou, kterou nejde zopakovat.