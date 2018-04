Záblesk, nebo zázrak? Mladí hokejisté si zahrají o medaile

Na Pastrňáka, Zachu a spol. může navázat současná reprezentační osmnáctka, která ve čtvrtfinále senzačně vyřadila Kanadu 2:1. „Nevím, co se stalo,“ žasl útočník Petr Čajka, jenž gólem a asistencí pomohl ve čtvrtek na šampionátu v Rusku složit zámořského superfavorita.

Výběr trenéra Davida Bruka v dnešním semifinále od 16.30 hodin vyzve Američany (vysílá ČT2), o medaile se bude bojovat zítra. Může čtvrtfinálový postup českých teenagerů vykreslovat rozpoložení tuzemské hokejové mládeže? Jedná se o záblesk lepších zítřků, nebo o ojedinělý zázrak?

„Český hokej se zvedá, za posledních deset let se udělalo spoustu práce. A věřím, že ti kluci ukážou ještě víc,“ tvrdí Petr Haken, který aktuální semifinalisty vedl jako reprezentační kouč do 16 a 17 let. „Dřív jsme nezvládali fyzicky poslední třetiny. Od šestnáctek až po dvacítky na mistrovství světa jsme schopni vydržet bruslit až do konce. Zvedlo se i systémové pojetí, dokážeme disciplinovaně odehrát celých šedesát minut,“ dodává Haken, současný kouč reprezentace do 17 let a donedávna člen trenérského štábu extraligových mistrů z Komety.

Bylo by krátkozraké po vyvedeném mači jásat a vynášet soudy o lepšící se úrovni hokejové mládeže v českých končinách. „Nejen já vidím nedostatky v individuálních dovednostech, bruslení nebo technice. Špičkové týmy jsou na tom pořád o krůček dál,“ podotýká Haken.

USA - Česko Semifinále sledujte od 16.30 online.

Osmnáctka v základní skupině pohořela se Slováky (2:5), těsně podlehla domácím Rusům (2:3) a Finům (2:4). Jen povinná výhra 9:2 nad francouzskými outsidery posunula Čechy do vyřazovací části, kde se postarali o největší šok ruského turnaje.

„Kanada byla papírově silnější. Mají spoustu hráčů, kteří budou vysoko na draftu do NHL,“ zamýšlí se forvard Čajka. „No, v podstatě celý tým! My jsme ale byli týmovější.“

Právě díky kolektivnímu pojetí mohou Češi při aktuálním rozložení sil porazit (ale zatím ne porážet) světové velmoci. „Když budeme hrát desetkrát s Kanadou, pětkrát ji neporazíme. Máme ale pořád šikovné kluky. A když dodržují systém, dokážou být úspěšní,“ říká Patrik Augusta, jenž na předchozích dvou šampionátech do 18 letech byl členem trenérského týmu. „Můžeme se bavit o jakékoliv kategorii v českém hokeji, počínaje Dominikem Haškem jsme to vždycky měli postavené na výborných gólmanech.“

Současný hrdina s maskou?

Lukáš Dostál z Brna.

Osmnáctka napodobila české juniory, kteří v lednu poprvé od roku 2005 na MS do 20 let vyválčili semifinále. V bojích o medaile ale schytali dva direkty a skončili čtvrtí. „Jak znám tyhle kluky, jsou to neuvěřitelní bojovníci, kteří nepoleví,“ hlásí Haken. „Na únorovém turnaji Američany porazili. Třeba to může být nějaký návod.“