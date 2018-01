Šílenství kolem Jágra. Hokejové Česko vyhlíží slavné číslo 68

„Odmalička je to můj spoluhráč a kamarád, teď budeme v trošku jiné pozici,“ poví Patera.

Zatímco on se dal na trenéřinu a dělá pomocníka hlavnímu kouči Hořavovi, hokejová legenda ani před blížícími se 46. narozeninami na konec kariéry nemyslí. „Určitě nám pomůže,“ tvrdí Patera.

I přesto, že Jágra od startu sezony sužuje vachrlaté zdraví, bolavá třísla i koleno. I přesto, že se v Calgary trápil, žádný další zámořský klub o něj neprojevil zájem a on musel bez dojemného loučení odejít.

Jágr si v tuzemsku nadále drží postavení výsadního sportovce, kolem něhož se však mnohdy vyskytuje aura tajemství. Jak zní nynější zásadní otázky?

Kdy Jágr dorazí do Česka?

„V tuto chvíli nemám informaci,“ pověděl po úterním tréninku mluvčí Rytířů Vít Heral. Už v pondělí večer začal klub pracovat na vyřízení transferkarty z Calgary. Přestupové okno se zavírá dnes o půlnoci a jednou z podmínek, kdy lze podepsat kontrakt, je formální absolvování zdravotní prohlídky. Znamená to, že Jágr musí nejpozději dnes přiletět do Česka.

Jaká bude Jágrova premiéra?

Pokud chce ikonická 68 pomoct Kladnu mezi elitu i v případné baráži o extraligu, musí před ní sehrát minimálně 15 prvoligových střetnutí. Aby to stihl, měl by zasáhnout už do sobotního utkání proti Benátkám nad Jizerou.

A rozhodně by to nebyl tuctový duel!

V úterý ráno středočeský klub oznámil, že duel ze zimáku, který běžně navštěvuje přes dvě stě diváků, chce přesunout do Liberce (Benátky jsou farmou Bílých Tygrů).

„Odsouhlasit přesun budeme moci až ve středu a musí o tom rozhodnout sám Jaromír,“ připomíná Heral, že Jágr je zároveň šéfem celého klubu.

Pokud se z něj o víkendu stane hrající šéf, prvoligový mač živě odvysílá i Česká televize.

„Technicky a programově to máme připravené. Čekáme na souhlas zřizovatele soutěže nebo arény. A zejména na potvrzení, že Jágr v sobotu opravdu odehraje zápas,“ přiblížil na Twitteru šéfkomentátor ČT Robert Záruba.

Možná až estrádní rozměr by duelu dodal hokejový penzista Petr Nedvěd, který v úterý z lyžovačky v Rakousku vzkázal: „Pokud nastoupí Jágr, jdu do toho taky!“ Co na tom, že 46letý elegán stál naposledy na bruslích v září? „Je to trošku šílenství, ale euforie je asi silnější než reálný pohled,“ líčí Nedvěd, jehož ke startu ponouká liberecký šéf Syrovátko.

Je Jágr zcela fit?

Velká neznámá. Jágr poslední soutěžní utkání za Calgary odehrál 31. prosince. Během zápasového půstu se český kmet ocitl i na listině zraněných hráčů. Že se ale nadále udržuje v kondici, ilustruje historka kouče Flames Glena Gulutzana, který si v neděli odpoledne v hale zapomněl klíče a omylem si zabouchl dveře.

„Ale zavolal jsem Jágrovi, který byl stále uvnitř a trénoval,“ popisoval Gulutzan. „Z rotopedu se ještě kouřilo, když z něj slezl,“ zavtipkoval. „Když byl zdravý, každý musel vidět, že byl dominantní.“

Jaromír Jágr z Calgary v utkání proti Philadelphii.

Ale je kladenský patriot zcela fit? „Všechno budeme řešit až po jeho příletu,“ nepouští se Patera do spekulací. „Soustředíme se na nejbližší zápas.“ Rytíři v pondělí schytali debakl 0:6 v Ústí nad Labem, dnes od 18.00 ve šlágru kola hostí Karlovy Vary.

Jaká bude Jágrova role?

Až na poslední angažmá v Calgary byl Jágr vždy zvyklý na roli tahouna. Naložit okamžitě na jeho stále vachrlatější tělo tunu zodpovědnosti by bylo cestou do hokejové pasti.

„Věřím, že v Kladně mají nějakou koncepci a že je domluvený s trenéry. Že vědí, jak to asi bude probíhat a jak se cítí,“ upozorňuje Jaroslav Špaček. „Pro staršího hráče samozřejmě není jednoduché se vrátit a naskočit do rozjetého vlaku,“ dodává někdejší Jágrův spoluhráč a současný reprezentační asistent.

Jeho noví parťáci, kterým v prvoligové tabulce patří třetí příčka, se bájné 68 nemohou dočkat. „S hráčem jeho formátu naše šance na postup určitě vzrostou,“ tuší kapitán Jakub Strnad. Mimochodem, když on se před 26 lety narodil, Jágr v zámoří o pár týdnů později slavil druhý Stanley Cup.

Bude vždy vyprodáno?

Do konce základní části zbývá Kladnu osm utkání. V Českých Budějovicích bude vyprodáno, téměř plno hlásí i ze Slavie a Přerova. I v Kladně počítají, že se zimák, v jehož okolí se směje Jágr z různých reklamních poutačů, zaplní.

„Do předprodeje jsme už uvolnili vstupenky na všechny zbývající domácí zápasy a registrujeme o ně vyšší zájem,“ potvrzuje mluvčí Heral.

V kabině už má jeden z nejúchvatnějších hokejistů historie NHL připravené místo i dres s oblíbeným číslem. Jágrmanie může začít.