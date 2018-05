Sedlák ve finále NHL věří Vegas. Washington hraje rozházeně, myslí si

Kroutí hlavou, když se snaží přijít na to, proč Washington postoupil až do finále. „Moc nechápu, jak vyhrávají, protože mi jejich hra přijde taková rozházená. Každá lajna hraje jinak, ani tu kvalitu nevidím,“ říká Sedlák.



Úspěch svému týmu nad Ovečkinem tuze přál, alespoň trochu by zmírnil hořké pocity Sedláka, jehož na led nepustil otřes mozku.

„Myslel jsem, že postoupíme, vyhráli jsme první dva zápasy. Byli hratelní,“ vzpomíná 25letý útočník. „Ale postoupili asi oprávněně, když jsou ve finále,“ pousměje se nakonec.

Sedlák o Capitals „Už třikrát jsem jim nevěřil, oni to vždycky zvládli. Je pravda, že Kuzněcov projíždí kolem soupeřů jako nůž máslem.“

A přiznává, že se mu moc líbí čtvrtá řada Capitals. „Zejména Jay Beagle je výborný, takový hráč bych chtěl být,“ přeje si Sedlák. „Je jeden z nejlepších na buly (58,5% úspěšnost v základní části, v play off dokonce 63, pozn. redakce), chodí na oslabení. Díky čtvrté lajně Washington porazil Pittsburgh, který tam takovou kvalitu neměl.“

Teď už svůj vzor i play off NHL sleduje z České republiky pouze v pozápasových sestřizích.

Sedlák: Myslím, že Vegas zvítězí

Připouští, že cesta nováčka z pouště jej překvapila. „S kluky v kabině jsme se o nich bavili, hrají trochu jako my loni. Od začátku sezony nejsou pod tlakem, neměli vysoká očekávání. Týmy ty hráče z nějakého důvodu nechtěly a poslaly je pryč, tak se „nechtění“ chtěli předvést a ukázat, že bývalí zaměstnavatelé udělali chybu.“

Rozšiřovací draft se Sedláka netýkal, mohl být v klidu stejně jako spoluhráči, kteří chápali, že jde především o byznys.

Právě Columbus patří mezi ty smolaře, jimž rozšiřovací draft hodně ublížil. Vedení Blue Jackets se rozhodlo zaplatit Vegas dva výběry draftu za to, že si vezmou Williama Karlssona. Kamarád Sedláka do té doby jen paběrkoval, za dva roky nasbíral „pouze“ 15 branek.

Jenže ve Vegas jich stihl rovnou 43. „Nikdo to nečekal. U nás hrál 10 minut, na přesilovky nechodil,“ povídá Sedlák. „Ačkoliv všichni jsme se shodli, že jsme věděli, jaký hráč může být, že je šikovný.“

S Williem všichni kamarádí Karlsson má navíc neuvěřitelnou úspěšnost střelby, na 43 branek v základní části potřeboval pouze 184 střel! „Jsme s ním všichni velcí kamarádi, přejeme mu to. Často se potkáváme i po telefonu u Xboxu,“ poodkrývá Sedlák.

A jestli „Willie“, jak svému kamarádovi Sedlák říká, musel ve Vegas změnit hru? „Ne,“ odmítá český bojovník. „Je hrozně chytrý, sice nemá střelu jako Stamkos nebo Ovečkin, ale dokáže díky inteligenci vybrat pravé místo, umí číst hru.“

Vegas i Washington mají své „zlé muže“. Sedlák oba zakusil

Na straně Vegas stojí Ryan Reaves se zkušenostmi z 68 bitek v NHL, v dresu Capitals pak bruslí Tom Wilson se 63 bitkami. Alespoň takové jsou statistiky serveru Hockey Fights.

Jeden Reavesův zápis obstaral právě Lukáš Sedlák. Zámořští komentátoři dávali českému útočníkovi i trochu naděje. „Reaves je unavený, toho může Sedlák využít,“ říkali... Za pár sekund už ležel pod Reavesem.

„Abych pravdu řekl, bál jsem se. Vím, jaký to je bijec, tak jsem do toho nešel po hlavě. Chtěl jsem hlavně vyslat signál, že si to nesmí dovolit,“ vzpomíná Sedlák.

Bitka mezi Sedlákem a Reavesem:

„Nakonec to mělo i ohlasy, kluci v šatně říkali, že to bylo super,“ usmívá se Sedlák nad reakcemi spoluhráčů. „Navíc protihráči pak trochu zpozorněli.“

Podobně vidí Toma Wilsona v dresu Capitals, také on, ačkoliv hraje v první lajně s Ovečkinem a Kuzněcovem, občas předvede vážný zkrat. „Nám takhle v prvním kole zranil dva hráče,“ zamračil se Sedlák. „Ale právě tvrdou hrou je týmu prospěšný, obránci si pak dávají víc pozor, bojí se, že je sestřelí, takže dělají zbytečné chyby.“

Sedlák: Wilson není hračička

I proto spolu hráči neustále komunikují, vzájemně se uklidňují.

Jenže řeči často nestačí a pak to kolikrát vypadá jako z učebnice. Wilson tvrdě napadá, udělá prostor pro Kuzněcova, ten kličkuje, nahrává a Ovečkin střílí gól...

Finále Stanley Cupu, vrchol sezony NHL, startuje v noci z pondělí na úterý od 2 hodin. Ať vyhraje kdokoliv, jméno daného klubu se na Poháru objeví vůbec poprvé v historii.

A Sedlák víc věří Vegas.