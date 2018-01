Jágr v Calgary? Nešlo o neúspěch, klub profitoval, říká místní novinář

„Řada hráčů se díky přítomnosti Jágra výrazně zlepšila. Calgary se jeho přítomnost vyplatila,“ je Pike přesvědčený.



Sám si přál povedenější konec Jágrovy bohaté kariéry. V Kanadě si totiž hokejových ikon váží. Pokročilý Jágrův věk a přetrvávající problémy s kolenem ale způsobily jeho předčasný návrat domů do Kladna.

Myslíte, že Jágra v Calgary definitivně dostihl vyšší sportovní věk?

Chybělo mu zápasové tempo, to pro něj byla největší výzva. Vždyť nehrál zápas půl roku. Přes léto měl limitované tréninky. Absence na kempu mu také nepřidala. Takové tempo jinde nenahradíte, ani speciálním individuálním tréninkem. Neměl možnost se dostat do správné provozní teploty a pak už bylo vidět, že jde na krev.

Asi byla od klubu ale větší očekávání, že?

Nebudu lhát. Jako většina lidi kolem klubu jsem mu i já věřil. Říkal jsem si, že 40 bodů by ještě mohl nasbírat, smlouvu ale podepsal dost pozdě - už to něco naznačovalo. Navíc jsem předpokládal, že dostane lepší kontrakt. Za milion se jednalo pro Flames o dobrý obchod. Generální manažer neměl co ztratit a kouč Glen Gulutzan po zkušenosti z Dallasu o něj hodně stál.

Proto myslíte, že po něm Calgary sáhlo?

Kouč měl rozhodující slovo. Flames ale také chtěli konkurovat Edmontonu. Díky McDavidovi se v západní Kanadě mluví pořád jen o Oilers. I v tomhle sehrál příchod legendy, jako je Jágr, velkou roli. Zájem fanoušků o Flames se ihned zvedl, i bez ohledu na Jágrův zdravotní stav a pokročilý věk.

Čím tedy myslíte, že byl Jágr pro tým největším přínosem?

Bude to znít jako klišé, ale určitě měl pozitivní vliv na mladé hráče. Monahan s Gaudreauem jsou sice hvězdy, ale potřebují posunout. Borci jako Sam Bennett a Mark Jankovski byli nadšení, že s takovým hráčem mohou vůbec trénovat, natož nastupovat v jedné lajně. U Jankovského mohlo jít o jeden ze zlomů v jeho kariéře. Vždyť před rokem to ještě vypadalo, že si v NHL nikdy nezahraje. Udělal velký pokrok, za těch pár měsíců se výrazně zlepšil. I díky tomu se smlouva s Jágrem Calgary vyplatila.

Český veterán tedy zapadl do kabiny Flames?

Chvíli hráčům obvykle trvá, než se naladí na jeho notu, ale tady to proběhlo rychle. A o fanoušcích se nemusíme bavit. Jeho dres byl jedním z nejprodávanějších. Jen Monahan a Gaudreau se mu mohli rovnat. První dny po jeho příletu tím město opravdu žilo. Jágr byl v centru dění jako dřív. Fanoušci tušili, že nepřichází elitní hráč NHL, ale ikona soutěže, vážili si ho. Respektovali fakt, že už není dominantní jako dřív.

Zaujal vás něčím osobně?

Asi tím, jak přemýšlí o hokeji. Nejen, že je skvělý hráč, ale samotné hře ohromně rozumí. Opravdu velký zážitek, když vám po utkání rozebere, co se nepovedlo, popíše detaily. Hlavně ze začátku sezony byl k menším skupinkám novinářů opravdu vstřícný, postupem času se ale začal stranit. To zranění mu ubralo na náladě. Bylo vidět, jak je zklamaný.

Dokážete si představit, že by se do Calgary ještě vrátil?

To si nemyslím. Tohle byla zřejmě definitivní tečka za jeho bohatou zámořskou kariérou. Teď si ho mohou užít ještě fanoušci v Evropě.