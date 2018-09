Bůh odpouští, Varaďa nikdy. Povede jednou třinecký kouč reprezentaci?

Bůh odpouští, ale Varaďa nikdy! Výstižné heslo rozvinuli na transparentu třinečtí fanoušci v průběhu letošního play off. Slezský mančaft se pod zarputilým koučem probil až do finále, kde byla nad jeho síly rozjetá Kometa.

I tak je to pro 42letého kouče obdivuhodný počin, vždyť šlo o jeho první sezonu v roli hlavního trenéra dospělého mužstva. Už předtím se ale přičinil o vítěznou pověst, když v roce 2016 dovedl výběr do 18 let k triumfu na prestižním Memoriálu Ivana Hlinky. Aktivní kariéry zanechal o dva roky dříve.

Jak se dokázal tak rychle přetransformovat z hráče v úspěšného trenéra? „Ten přechod nebývá jednoduchý. Ale on se ke klukům chová stejně, jako by byl hráč. A s těmi staršími se jako hráč ještě nedávno potkával,“ říká Patrik Eliáš, Varaďův asistent u dvacítky a dlouholetý přítel. „Je upřímný a dává najevo emoce, takže všichni vědí, že když něco řekne, myslí to vážně.“

„Na ledě to byl bojovník, který se srážel a odevzdal maximum. Předpokládám, že tenhle styl přenesl i do trenérské práce,“ vidí důvody Varaďova úspěchu Marek Sýkora, bývalý trenér a později televizní expert.

Odvaha věřit mladým

Ryzí a přímočará povaha hlavního trenéra je hnacím motorem pro kabinu. Ať už pro tu v třinecké Werk Aréně, nebo pro mladíky, kteří se na výsluní teprve derou. Varaďa strhne všechny kolem sebe ke stoprocentnímu výkonu.

„A možná ještě většímu. Vencovi strašně záleží na jeho práci a na tom, aby předal něco dál. O hokeji přemýšlí a pečlivě se připravuje,“ oceňuje Eliáš. „Navíc umí naslouchat, což je taky strašně důležité.“

Díky práci s mládeží na mezinárodní scéně Varaďa ví, jak důležité je zapracovávat mladé hráče i na klubové bázi. V posledním play off dostávala hodně prostoru třinecká lajna složená z Michala a Ondřeje Kovařčíkových a Davida Ciencialy. Sázka na ně se bohatě vyplatila.

„Ne všichni naši trenéři tohle umí, naopak v tom jsou spíše laxní. Je ale třeba se dívat dopředu a mít na to odvahu, protože to je ta správná cesta,“ kvituje Varaďův přístup Sýkora, který se jako trenér sám snažil o zapojení méně zkušených plejerů.

Varaďa byl na jaře mezi trojicí kandidátů, z níž svaz vybíral nástupce Josefa Jandače na střídačce národního týmu. Před ním a libereckým Filipem Pešánem nakonec dostal přednost zkušený kouč Miloš Říha.

Může být Varaďa v budoucích letech jeho nástupcem?

„Venca je už teď braný jako jeden z našich nejperspektivnějších trenérů. Má respekt, komunikuje s hráči a umí z nich dostat maximum, což je nejdůležitější. Navíc si dokáže vybrat správné lidi do systému. To jsou důvody, proč by měl jednou vést reprezentační áčko,“ schvaluje Eliáš.

„Určitě bude jedním z vážných kandidátů. Trénoval výběry do 18 i 20 let, působí ve špičkovém českém klubu. Tyhle věci se počítají,“ přidává se Sýkora.

Není však pochyb o tom, že nyní má Václav Varaďa před očima jediný cíl - vrátit do ambiciózního Třince extraligový titul, který před sedmi lety jako hráč pomohl vybojovat.